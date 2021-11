JOVANA MISICA BESNA KAO RIS! Oplela po Caru nakon što ju je uporedio sa Dalilom: Preko mene HOĆE DA UMANJE SVOJ GREH!

Jovana Ljubisavljević oglasila se i prokomentarisala to što ju je Filip Car uporedio sa najpoznatijom ljubavnicom u regionu Dalilom Dragojević.

Filip Car tokom porodičnog sastanka napao je Stefana Karića i doveo moral njegove devojke Jovane Ljubisavljević, koja je opstala sa njim nakon brojnih priča, doskočica i napada, pa je sada za "Republika.rs" dala svoj sud.

- Car je neko koga ja poznajem iz prošle sezone. Uvek je bio korektan prema Stefanu i meni. Uvek me je izdvajao od drugih devojaka, u jednom momentu u prošloj sezoni je čak rekao da bi bio ponosan da sam njegova sestra, između ostalog je i sam danas spomenuo da me poštuje. Smatram da sad poredi neuporedivo i da greši u tome. Ponesen žarom odbrane svoje devojke, preko mene pokušava umanjiti njihov greh. Ali samo pokušava. Mislim čak da je i on toga svestan, ali i ubuduće će na sve načine da ublažava situaciju u kojoj se nalazi i da možda, proba da nekako stopira Stefana, koji je jedan od retkih koji iznosi realan stav po pitanju trenutne situacije u Zadruzi - govori Jovana i dodaje:

- Veza i brak se nikad ne mogu poistovećivati. Da mogu brak ne bi ni postojao. Vezu možeš prekinuti u dve rečenice, ali brak ne. Zameram mu preuveličavanje i pretpostavke koje su neistinite u vezi mene, nikada nisam bila verena i bila sam dve i po godine u vezi, a ne 4 kako pričaju… Dakle, posle 5 meseci boravka u rijalitiju sam ušla u vezu, a oni posle mesec dana, pred očima Dejana… Ima tu mnogo toga što bih mogla navesti u svoju korist, ali zaista kao što sam rekla nema potrebe za tim jer se između nas se ne može praviti paralela. Ni po čemu. Car treba samo da je svestan da se Dalili ne stavlja na teret samo činjenica da se udata zaljubila u drugog muškarca, nego i intiman odnos plus postupci prema svom još zakonitom suprugu koji su katastrofalni. Ali ima vremena i sam će shvatiti sve. Ne bih ja tu puno ulazila u rijaliti, smatram da je Stefan danas sve dobro rekao. Ako im se već poredi, nek se upoređuju sa prvom sezonom, ili drugim brakovima, a ne sa mnom.

