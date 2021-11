MAJA I FILIP PRVI PUT OČI U OČI! Car joj se IZVINIO pred milionima i PRUŽIO JOJ RUKU POMIRENJA, Marinkovićeva ga UPOZORILA! VIDEO

Maja Marinković ušla je na imanje u Šimanovcima, a sada se prvi put susrela oči u oči sa Filipom Carem koji joj se javno izvinio i pružio joj ruku.

- Kakvi su tvoji utisci - pitao je Darko.

- Sve onako kako sam rekla, malo umorna energija, ali ja sam tu da popravim. Ima dosta njih koji su me dočekali prijatno. Noć je počela. Ima onih koju su me počekali neprijatno ali vremenom ću reći svoje mišljenje - rekla je Maja kroz osmeh.

foto: Printscreen/Zadruga

- Što se tiče Lemura, čula sam da me dozivao, ja sam ispala korektna, nisam ga komentarisala nikada negativno. Ali mu nisam pružila ruku jer je on mene prodao, a što se tiče Janjuše tu je stavljena tačka - rekla je Maja.

- Da li si očekivala da ti se oni prvi jave - pitao je Darko.

- Možda Filip nije smeo da ti se javi - odgovorila je Maja.

- Postaviću tebi pitanje, da li si očekivao da će Maja da ti se javi? - pitao je Darko.

- Nisam očekivao, shodno situaciji. Iskreno, nisam ni ja njena interesna sfera da ima potrebu da mi se javi. Ja sam prema njoj ispao loš, grešan, nepravedan. Sve što kaže, ima pravo. Drago mi je da nisam čuo u njenom glasu neku mržnju. Malo sam u nezgodnoj situaciji. Bilo bi korektno da joj priđem, pružim ruku, porazgovaram, ukoliko ona smatra da je to normalno. Ja sam u situaciji kojoj jesam, bio sam i biću. Normalno da nisam prišao i zbog Dalile, to bi joj zasmetalo, kao i meni. Ali Maja i ja smo prvo bili prijatelji 10 meseci. Naš odnos je bio malo naspram tog prijateljstva koje smo imali. Veću težinu ima ovaj njen odnos (sa Janjušem), može više o tome da se priča, nego sa mnom. Da želim neko prijateljstvo i neki dobar odnos, ne. Ne želim ni loš odnos. Možda bismo mogli da imamo neki kratak razgovor, da joj pružim ruku. Ne želim oprost, samo želim da znam da je ono što sam napravio loše. ja sam takav, nije ni ona bajna ni sjajna. Veliko izvini za nju, mogu da joj kažem na dva, tri minuta neke stvari, ona to verovatno neće prihvatiti, ja to razumem - dodao je Car.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja Filipa dobro poznajem, znam po njegovom glasu šta misli, kako razmišlja u ovoj situaciji. Osećam pokajanje u njegovom glasu. Mogu da popričam sa njim, nisam necivilizovana osoba. Razume ga što ovako priča, jer mu je situacija mirna. Da li će biti ovako za dan, dva... U taj odnos ne ulazim. U svakoj svađi je uzimao moje ime i provlačio ga u ljubavnom smislu, a kad je mirna situacija, onda ovako odgovara - ubacila se Maja.

- Učio sam od svojih prijatelja. To je ružno, to je loše da provlačim tvoje ime, ali takva je situacija bila. Ti si jedina osoba sa kojom sam bio, a prema kojoj imam pokajanje. Znam kakva si bila prema meni napolju, nekad si imala neke mere, ali sam uvek ja bio kriv za to. Svaka situacija bila je moja krivica, kao i vode. Ti si jedina osoba kojoj ja i u prijateljstvu i ovako, kojoj trebam reći oprosti i izvini. Mogu samo da ti kažem: "Izvini i oprosti", ali ja ne mogu da idem protiv sebe - dodao je Filip.

foto: Printscreen/Zadruga

- Slažem se. Ja tebe poznajem, znam da si slab na ženski rod. Kada je nešto dostupno, kada mu se nudi, zašto da ne prihvati, muškarac je. Verujem da da sam ja bila tu, da bi bilo drugačije - istakla je Marinkovićeva.

- Da si ušla pre, ne bih se ovo izdešavalo, kao što sada u ovom odnosu ne mogu neke stvari da se izdešavaju. Da li je to bolje za mene ili gore, videćemo. Isto tako smatram da si ti bila na mom mestu, da bi moglo svašta da se očekuje od mene - odgovorio je on.

- Teško - odbrusila je Maja.

- Znamo kakvi su ti bili odnosi pre, jako te dobro poznajem - odgovorio je on.

- Nema potrebe da ubacujemo treća lica - istakla je ona.

- Tebi je moglo da se izdešava, ja bih te podržao - rekao je Car.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja ne mogu da te podržim u neispravnom odnosu, a to ne bi bilo fer da tražiš. ja se ne bih složila sa tim. Situacija je takva kakva je. Ja i ti nismo zajedno zbog Dalile, već zbog Sandre. To govori kakav si ispao čovek prema meni. Moja savest je čista, to je sigurno - dodala je ona.

- Razmišljao sam, šta bi uradio da ti uđeš i okreneš mi leđa. Pružam ti ruku, izvini za neke stvari. Vidim da ti je svejedno, kao i meni. Ne znam šta bih ti rekao, krivo mi je. Kao što sam osećao grižu savesti prema Dejanu na početku. Krivo mi je, ali tako me je vuklo - poručio je Filip i pružio ruku Maji.

- Prihvatam izvinjenje, videćemo kako će se odvijati dalje situacija. Ja ću uvek iznositi svoje mišljenje, to mi neće zameriti. Tako da, što se mene tiče, to je to za sad - istakla je Maja.

Kurir.rs/M.M.

