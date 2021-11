TARA ISPITIVALA MAJU ZA ŠA, OČEKIVALA PORUKU OD NJEGA, A USLEDIO HLADAN TUŠ Simova u šoku, otkrila kakav DOGOVOR je imala s bivšim

Maja Marinković ušla je u Belu kuću, a najviše joj se obradovala Tara Simov, koja joj je odmah pomogla da nađe krevet i da je upozna sa stanjem u kući, a onda je iskoristila pauzu da je ispita o bivšem dečku, Nenadu Aleksiću Ša.

- Jesi se čula sa Ša, je li ti nešto rekao - pitala je Tara.

foto: Pritnscreen

- Ne - odgovorila joj je ona, a Tara se nadovezala.

- Pre mog ulaska, rekao mi je da će mi poslati poruku po tebi.

- Nije ništa - rekla joj je Marinkovićeva.

foto: Pritnscreen

Inače, Ša je istakao da se nikada ne vraća starim ljubavima, pa tako neće doći ni do pomirenja njega i Tare.

- Sad sam stvarno lagan, nekad je to zvučalo drugačije, ali sad je stvarno tako. Trebao sam da patentiram to. Top se osećam, soliram, nema nervoze. Jesam solo, ja pretežno volim da se družim sa ženama, ali se to loše protumači, jer kada okačim sliku sa nekom devojkom, odmah ispadne da sam u vezi. I u narednom periodu ću ostati sam. Uvek postoji negde da priča kako ću se ja vratiti Tari, kako sam ja javno prevario suprugu, ali se više ne pravdam. Ja se do sada nikad nisam vraćao bivšim ljubavima - rekao je Ša u emisiji "Pitam za druga".

Kurir.rs/I.B.

