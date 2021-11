DALILA MUJIĆ NAPRAVILA LOM U SALONU! DIGLA NOS I URLA: Nema vas u programu, žderete, spavate, ja treba SVE PRVA DA URADIM! (VIDEO)

Dalila Mujić ostala je poslednja u salonu, jer nije stigla da završi sve što je želela, besna je vikala na sav glas i iskazala svoje nezadovljstvo.

Dejanova bivša žena digla je nos i naredila kozmetičarki da je sredi.

foto: Printscreen

- Ja neću izaći iz salona, do ne završim nokte! Sigurno neću izaći sa jednom nogom urađenom odavde! - vikala je Dalila.

- Više me boli ku*ac, da na*ebem svaki put. Umesto debil da uđem prva, ja puštam ljude. Zbog debila ja uvek na*ebem! Meni je ovo najneophodnije! Ko su ovi ljudi uopšte, nema ih u programu, spavaju žderi i to je sve što rade! Ja se potrga u rijalitiju i još da ne mogu nokte da uradim! Da meni dođe Irma i da mi se*e, ma terajte se u ku*ac! - nastavila je Dalila.

Kurir.rs/K.Đ.

