OPTUŽILI JE ZA AFERU SA VUKOM MOBOM: Neko možda plače zbog tebe! Pevačica rešila da otkrije kako stoje stvari! (VIDEO)

Pevačica Sandra Rešić prokomentarisala je navode da je sa reperom Vukom Mobom imala aferu.

Ona je odmah otkrila da je do trenutka dok se priča nije proširila Vuk bio samo njen drug, kao i da se od njega rastala u prijateljskim odnosima kada je ušla u rijaliti.

- Svoj intimni život, nisam nikad pričala o tome, jer mi je već život javan. Toliko sam stvari stavila na tacnu, kad je u pitanju majka, otac... Mislila sam da nema potrebe da se moj intimni život eksploatiše i da ljudi ispiraju usta sa mnom. Ne jer sam ja svetica, nego jer sam pokušavala da zadržim taj intiman odnos za sebe - rekla je Sandra.

- Čudni su tvoji odgovori. Zbog čega nije niko npr. spojio Magdalenu i Zolu. Ovo se provlači duže vreme, neki zadruari uveliki šuškaju, ovaj zna, ovaj je čuo... - dodao je voditelj.

- Žao mi je što je to od njega poteklo. Sve i da je istina, to mene ne povređuje. Vuk Mob je slobodan momak, ja sam ovde postala slobodna devojka. Sve i da je istina, šta je problem? Ne moram nikome da se pravdam - istkala je Rešićeva.

- Sve i da ste bili slobodni, možda je neko plakao zbog toga. To saznanje da ste imali aferu bi moglo da uzdrma nekoga - dodao je voditelj.

- Pitanje je da li smo imali. Razmišljala sam kako da pričam o ovome, nedeljama unazad. Onda, prvi instinkt je bio da reagujem kako umem, da dignem sve na noge. Onda sam shvatila da mogu lepo da pričam o tome i odlučila da to bude ovaj smireni način. Ne smatram da bilo šta što uradim ovde ili tamo, može da se izgubi moj legitimitet. Od afere navodne, pa do bilo čega što može da se pojavi. Neko mi je skoro rekao da moje branjenje, pogotovo nekih situacija, kad krenem da urlam, može da se čita kao odbrana. Da ja zato skačem da sve objasnim. A možda može i ovo moje mirno da se čita tako, a može da se čita i obrnuto. Sve u svemu, samo da završim jednu rečenicu, to je moja stvar - istakala je Sandra u emisiji "Pitanja novinara".

