TAKI SE OGLASIO NAKON ŠTO JE MAJA IZDOMINIRALA U RIJALITIJU: Dosta su mafijali, kad je ona ušla nastao je TAJAC! Dobro se SPREMILA

Maja Marinković ušla je na imanje u Šimanovcima i svima oduzela dah pojavom.

Tim povodom, Radomir Marinković, njen otac oglasio se za "Pink" i otkrio šta misli o njenom ponovnom učešću u rijalitiju.

Kako ste zadovoljni ulaskom vaše ćerke Maje?

- Pratio sam sinoć sve do detalja i moram priznati da je ono sinoć bila totalna dominacija. Znam koliko se spremala i trudila, bila je malo i nervozna pred sam ulazak ali je na kraju sve ispalo odlično. Mnogo sam srećan kad vidim koliko se čekao njen ulazak i što je narod toliko na njenoj strani. Nadam se da će ovoga puta biti sve kako je planirala, ali dug je period pred nama.

foto: Printscreen/PINK

Kako komentarišete reakcije ukućana na njen ulazak sinoć, naročito reakciju Dalile Dragojević i njenih bivših partnera Janjuša i Cara?

- Video sam da su se mnogi obradovali, mada ima i onih koji nisu, ali oni nisu ni važni. Najvažnije je da su dosta mafijali, a kada se ona pojavila nastao je tajac. Mnogi će spuštati loptu, to je jasno kao dan. Mnogi tamo će imati problema sa njom, toga sam svestan ali ona je na svom terenu kako kaže i ne brinem se. Nebitni su mi svi naročito ona nesreća Janjuš. Marko Osmakčić se posebno obradovao, ali ipak se ne bih time bavio, tek je početak. Maja je lepa i atraktivna devojka, verujem da su mnogi oduševljeni njom.

Kada je ušla u kuću, poklonila je Dejanu Dragojeviću parfem, da li na to gledate kao na neku vrstu provokacije?

- Svakako je lep gest, Maja u svakom trenutku zna šta radi. Dejan je lep i mlad dečko, deluje neiskvareno, kao dobrica, ali nije njen tip. Ona voli nešto drugačije, mada posle svih budala sa kojima je bila, ne bih da komentarišem mnogo.

foto: Pritnscreen

Postoji li u kući trenutno idealan muškarac za nju?

- Sinoć je rekla jednu dobru rečenicu sa kojom se ja slažem a to je da je najbolja kada je sama. Zanimljiva je, ima šta da pokaže i verujem da bi to bilo najbolje rešenje. Dug period je pred nama i može mnogo toga da se dogodi. Možda će i neko nov ući, tako da svašta očekujem. Samo da se totalno otarasi one budale i biće sve kako treba. Verujem u nju. Rekao sam joj da bude dobra, da ne pravi gluposti da ne bih ja morao da ulazim na kapiju.

Sa ove tačke gledišta, kakve su vaše prognoze za dalje kada je Majino učešće u pitanju?

- Sada je vreme da progovorim i moram priznati da se slažem sa njom da sada rijaliti može da počne! Posle njene totalne dominacije sinoć prognoze su mi sjajne, ali ne bih 'trčao pred rudu', meseci su ispred nas. Kada je Maja u pitanju sve je moguće!

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs

Bonus video:

00:08 Da li Maja ulazi u Zadrugu? Aleksandra Subotić uživo odgovarala na PITANJA FANOVA