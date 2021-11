SRAMOTA ME ŠTO SAM BILA SA TOM KADRUŠOM! Stankovićeva ne štedi Cara i Dalilu: Koliki ona želudac ima da mu pređe preko ONOGA!

Bivša zadrugarka Sanja Stanković nije krila svoj stav, te je na samom početku žustro prokomentarisala nedavni razvod braka Dalile i Dejana Dragojevića.

Sanja je za "Premijeru" otkrila koliko joj je sve bilo "odvratno".

- To mi je sve odvratno i katastrofa, skrnjavalje braka, pogotovo to što Dalila radi. Bila sam u Sarajevu juče, ljudi mi prilaze i govore mi kako im se gadi šta ona radi. Meni je to iskreno katastrofa, nikad se nisam radovala tuđoj nesreći, ali drago mi je što je došlo do tog raskida braka, mislim da je tako najbolje - zapaža Stankovićeva, pa je zatim prokomentarisala svog bivšeg dečka, Filipa Cara.

- On je jedina osoba za koju me je baš sramota što sam bila sa njim. Kadruše su velike, i on i ona, mislim da sve zaslužuju jedno drugo, bukvalno. Gledala sam njihovu svađu iz hotela, koja je odvratna, katastrofa... Ne znam koliki želudac Dalila mora da ima da proguta sve to što joj je on rekao, da ga poljubi, zagrli, a kamoli da ima odnos sa njim posle svega što joj je izgovorio - iskrena je Sanja.

Stankovićeva je prokomentarisala odnos njene bivše ljubavi, Jovane Tomić Matore i MC Aleks.

- Što se tiče Matore i Aleks, gledala sam neki njihov početak, bile su za stolom, jele su, kadar je bio na njhova leđa, pomislila sam: "Odakle ja u Zadruzi"... Njihov odnos dosta podeća na naš odnos iz "Zadruge 1", jer sam i ja bila tako mirna i povučena, doduše nisam se tako ograđivala kao Aleks, mislim da je njoj sviđa matora, ali jednostavno ne može da prezubči da se upusti u taj odnos u rijalitiju - kaže Sanja.

Bivša zadrugarka se dotakla odnosa Marka Osmakčića i Viktorije Mitrović.

- Marka ne gotivim, iskreno. Jeste lep dečko, stvarno, ne mogu da kažem da nije, ali to njegovo ponašanje mi je odvratno. Sa svakim s kim je ušao u konflikt, on psuje majku, meni je to užasno. Ako već ne možeš verbalno da se izboriš sa nekim, ne moraš baš da psuješ nečije roditelje. Viktorija nema lošu dušu, vredna je devojka, nju je samo život naveo da radi to što je radila, i mislim da je ona iskrenija u tom odnosu - rekla je Stankovićeva.

Za sam kraj, Sanja je prokomentarisala ljubavni odnos Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole, koji je ponovo iz dana u dan sve turbulentniji.

- Ne znam šta je njima u glavi. Zola i ja smo bili dobri u "Zadruzi 4", pričali smo kako ćemo se družiti napolju, ali od toga naravno nije bilo ništa. Čim je Miljana kročila u studiju pred njen ulazak u "Zadrugu", on mi je poslao poruku: "Kad se družimo?" Ja samu odgovorila: "Sad kad ti je MIljana ušla, ti si setio svoje drugarice", on kaže: "Pa ne, nije tako..." Ne mogu da kažem da on ne voli Miljanu na neki način, ali da koristi situaciju, koristi - zaključuje Sanja u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

