LJUBA PANTOVIĆ RAZVEZALA JEZIK! Raskrinkala Davida i Biljanu, otkrila da se čula sa HUSOM, oplela i po Caru: On je SILEDŽIJA!

Rijaliti zvezda Ljuba Pantović oplela je po Filipu Caru, a potom otkrila sve o kontaktu sa Dalilinim ocem, Husom Mujićem.

Ljuba se je za Republika.rs prokomentarisala ljubavni trougao Dejan, Dalila i Car.

Kako komentarišeš Dalilin i Dejanov razvod i potpisivanje papire?

- I trebalo je da se razvedu posle svega što se desilo unutra. Mislim da je to potpisivanje samog razvoda samo pola puta, a da će onaj drugi deo sa podelom imovine tek biti šou.

Ti si neko ko poznaje Dalilu i privatno, šta misliš da joj se desilo zaista?

- Ja nju jako dobro poznajem, ali moram da priznam da sam sa nekim stvarima i ja iznenađena. Ona je od samog ulaska u Zadrugu na neki način pokazivala netrpeljivost prema Dejanu, ali očigledno ni on, ni drugi to nisu protumačili kako treba. Ja to jesam primetila, ali nisam verovala da će da izgubi kontrolu i da uradi to što je uradila. Ako ne zeliš da budeš sa nekim, bilo da je to supružnik ili obična veza, to se ne radi na taj način. Mislim da se kod nje skupilo neko “trpljenje”, hormonska terapija, neuspela vto, neispunjena očekivanja…i još nešto što samo ona zna, te da je to dovelo do nekontrolisane eksplozije postupaka.

Na stranu sukob sa Dragojevićima koji imaš, da li smatraš da je Dejan Dalilina žrtva?

- Nije Dejan Dalilina žrtva. Niko nije njega terao ni na šta, i sam je to rekao. Ja sam se družila sa njima, nisam primetila nezadovoljstvo ni da nešto ne štima. Uvek smo se super zezali, smejali, čak i sprdali sa nekim međusobnim manama koje poznajemo jedni kod drugih. Dejan je jedino grešio što je preterano kalkulisao da kaže šta misli i što nije slušao sebe nego hteo da udovolji i sebi i Dalili. To nikad ne izađe na dobro, kao što nije ni sad jer ko hoće da bude dobar svima - na kraju ne valja nikome. Takođe, mislim da mu je velika greška što je celog sebe dao u brak, pa mu ništa nije ostalo za sebe samog. Da se posvetio malo i sebi za neki posao i napredak, mislim da ne bi došlo do ovoga.

Kako gledaš na to što su se Biljana i David sada priključili u sve ovo?

- To su dve osobe koje bi d*pe dale za članak u novinama. Nebitnost ih je sahranila i sad su ugledali priliku da isplove iz mraka. Kad se članak dobijao da se pljunu Dalila, Dejan ili njihov brak, bili su prvi u redu za pljuvačinu. Sad kad se članak dobija da se podrži Dejan…eto njih opet. Kao sad im je stalo, sad ga vole. A zadnjih 5 godina ga nisu voleli pošto su se on i Dalila povukli i živeli bračnim životom, pa ih nije bilo u medijima. Ti instant mama i brat su dve jako loše osobe i obični foliranti. Namirisali dobar honorar, eventualnu pobedu i medijsku prisutnost Dejana, pa sad bi da mu se uvuku u pozadinu. Ej zoveš novinare da te snime kako satro plačeš, fuj! Inače, po mojim informacijama (ne tvrdim da je tačno), one džakove odeće je poslala Rabi Dejanu. Znaci ista ona Rabi koja je poslala i Dalili. Na kraju krajeva, pogledajte njihovu novu garderobu (Dejanovu i Dalilinu), zar nije i više nego slična? Da ne podsećam da dva manipulatora, koja su izvlačila pare mojoj Aleksandri, pričaju da je Dalila manipulator, ma važi!

Da li znaš nešto o priči daje Dejan primio muslimansku veru i da je dobio drugo ime?

- To ne znam i iskreno me i ne zanima. Ono što znam je da Dejan nije jeo svinjetinu, čime je po meni pokozao poštovanje prema Dalili, bez obzira da li je promenio veru. Na mom rođendanu, gde su oni bili gosti, sam zbog toga tražila da posluženje bude strogo odvojeno od svinjetine. Kad su Dalilu pecnuli za to u prošloj Zadruzi, znam da je rekla “pa ako on jede svinjetinu i poljubi me, to je kao da sam ja jela”. To je isto po mom mišljenju ok. Ali nije mi ok to što ista ta stvar ne važi za Filipa, koji koliko vidim jede sve što stigne i ne bira. Svi znaju koliko sam ja “gadna” kad je u pitanju vera i poštovanje iste, ma koja vera da je u pitanju, i koliko ne dozvoljavam polemike na tu temu. Znači ili i veruješ i poštuješ, ili veruješ, a ne poštuješ, ili ćutiš, pa nek drugi razmišljaju. Čim se izjasniš po bilo kom pitanju vezanom za veru, ja tražim da se toga ta osoba pridržava, bez obzira ko je u pitanju. Dejan je super momak, bez obzira da li je i dalje pravoslavac ili je preao u muslimane. Njegova vera je samo njegova stvar.

Da li Dalila u Caru vidi Mladena Vuletića, s obzirom na to da je oduvek volela ,,opasne momke"?

- Ja ne znam šta je videla u njemu i to ću je pitati prvom prilikom. Em što se zna kakav je, em što je mogla sve to da vidi. Ja nešto i ne poznajem Mladena, ali ono što znam je da je mnogo bolji od Filipa. Mogu da kažem šta ja vidim u Filipovoj i Dalilinoj vezi. Vidim njega, prostačinu, lažova, siledžiju i ženomrzca i nju koja iz meni neznanog razloga prelazi preko svih onih uvreda, pretnji, lomljave…. Ja nju takvu ne poznajem.

Da li si u kontaktu sa njenim roditeljima i ako jesi, kako oni gledaju na Dalilino ponašanje?

- Razmenila sam par poruka sa gospodinom Husom i znam koliko mu je teško zbog svega ovoga. Sa Dalilinom mamom se nisam cula.

