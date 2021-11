MINA OSULA PALJBU PO MAJI! A onda ušla u sukob sa majkom maloletne Milice koja joj je baš odbrusila: Ljubav je jača od NOVCA!

Mina Vrbaški osula paljbu po Maji Marinković, a onda je ušla u sukob sa majkom maloletne Milice.

- Očekivala sam mnogo više od Maje, na kraju se ulazak sveo na to kao Tarin. Gledala je ko je popularan, da mu se dodvori, kao Tara. Jeftino je, ta taktika. I onako kad se pojavila izoperisana, nemam lepe reči... Mislila sam da će da bude odmah bum, da će da kaže sve što ima. Taktički je sve ovo uradila sa Dejanom. Tara je tu stavila šapu.... Ne znam ni sa Dejanom šta se dešava, šta mu treba bilo koja devojka. Ne treba da ulazi ni u kakve veze - istakla je Mina.

U emisiji "Izbacivanje" došlo je do okršaja Mine Vrbaški i Ane, majke Milice Veselinović, sve dok se komentarisala veza Milice i Mensura Ajdarpašića.

- Donekle i verujem u njegovu ljubav, pokazao se. Stao je i psovao i pretio kako će da ih pokolje kao male bebe. Strašno. Ja mislim da se on mnogo zaljubio - rekla je Ana.

- On će sve da radi jer zna da ulaskom sa njom u vezu zna da se us*o i sad će biti us*an do kraja. Žao mi je što gubi te honorare. To je pokazatelj ljubavi koju hoće narodu da pokaže. Nije da je ne voli, ali njegov ulazak u vezu sa njom je čist inat. Ne samo meni, nego mnogima. Ima i toga. Da dokaže da nekog voli više od mene. To bi se sve promenilo kad bih ja ušla, ja sam glavni igrač, ja biram ko će gde da bude - istakla je Mina.

- Najiskrenije, ja bih volela da ona uđe. Baš da vidim šta bi se desilo - dodala je Veselinovićka.

- Ljudi me mole da uđem da spasim njega od nje. Znam u kom mu je stanju kuća, a on toliko gubi para zbog nekog ko ga omalovažava - govorila je Mina.

- Ljubav je jača od novca - poručila je Ana.

- Hoćete vi da mu date pare za kuću? Ja znam kakav je on kad se zaljubi - odbrusila je Vrbaški.

- A šta je dobio od veze sa tobom? Sredio kuću? - uzvratila je Ana.

- Mnogo više nego sa Vašom ćerkom. Ja uskoro idem do Bara, do njegovog najboljeg drugara, pročitaću poruku. Ljaka je rekao da smem, ovako: "Molim te večeras u emisiji reci da sve najgore mislim o Slinojedu, ne podržavamo vezu sa Mensurom, sve najgore mislimo. To ja lično kao Mensurov najbolji prijatelj mislim". Niko ne podržava tu vezu, čak ni njegova podrška koja nije mogla da me podnese, moli me da uđem da ga sklonim od te bezobraznice. Ja nju nisam prva vređala, sve dok ona mene nije. I ja ne jedem sline kao Vaše dete. Da me ta devojka nije spomenula... Ona je nagledana rijalitija. Sad ću da nađem snimak kako jede sline i kune se da to nije tačno - poručila je Mina i pokazala klip.

- Ja ovo prvi put vidim. A ti ne možeš da upoređuješ sebe i nju - istakla je Ana.

- Mogu da ustanem i vidim koliko sam lepa. Ja bar ne jedem sline - odbrusila je Vrbaški.

- Moral, devojko, moral... - govorila je Veselinovićka.

- Ja se nadam da će Mensuru doći iz d*peta u glavu, da će uvideti neke greške. U našoj vezi je bilo haos stvari, to je bila najeksplozivnija veza, sa najviše problema, a najviše ljubavi. Takve ljubavi, to je bolest više. Zavisnost. Iz mog nekog ugla, to je postala samo zavist, gušenje i nije to toliko... Hvala Bogu pa se završilo - istakla je Mina.

- Nemam komentar. Ja lično protiv Mine nemam ništa. Njena veza kakva je bila, bila je. Da li je ljubomorna, mislim da nije. Čula sam da ima svoj život i da ima solidnu, lepu vezicu - dodala je Ana.

- Mene su Milica i Martina pljuvale, 50 klipova gde se o meni priča, a ja sam njima samo pomogao. Nijednu lepu reč nisu rekle za mene, kad je ušla Martina, urotile su se protiv mene.

