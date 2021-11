GUŠIM SE, STEŽE ME U GRUDIMA, SAD JOJ CAR PRAVI BEBU! Dejanu POZLILO zbog Dalile, pa se prvi put OBRATIO MAJCI! (VIDEO)

Dejana Dragojevića otvorio je dušu o razvodu od Dalile, ali je progovorio i o trenutku kada mu je pozlilo gledajući bivšu suprugu sa Filipom Carem.

- Dobro sam. Kad kažem dobro, onda sam dobro, ali ima i dalje onaj jedan mali postotak. Evo, sad sam se grlio sa Tarom, hvata me anskioznost neka. Juče me je to uhvatilo, vraćam film i samo uđem u trip da ne mogu da verujem da se svađam sa osobom koju sam do juče branio. Reči koje izgovaram, ponavljam koje je Filip izgovorio i to njoj, onda nekako, pojavi mi se taj loš osećaj. I dalje nisam sto posto čist u svemu tome. Onda mi krene razmišljanje, spuca me realnost. Ne mogu da verujem šta se dešava, gušim se, krene pritisak u grudima, nemam pojma šta mi se dešava. Ne mogu da je prepoznam. Te stvari koje mi ona prebacuje, ona je u našem odnosu bila negovana. Niti sam galamio, psovao, vređao... Sav svoj život sam posvetio njoj, gurao sebe sa strane, sada shvatam da je to ozbiljna greška. Svi su mislili da je to neka njena igra... Kad vi koji niste živeli sa njom, stvorili ste takvu sliku da nikad to ne bi mogla da uradi, zamislite onda kako je meni. Sve te neke stvari koje prebacujemo jedno drugom... Posle svega ovoga što je uradila, ko može da ima poverenja u nju? Sam joj je Filip rekao u svađi da je posle 5 godina braka našla N.N. osobu, posle sedam dana pravi bebu - rekao je on i dodao:

foto: Pritnscreen

- To je nenormalno. I onda se dešava inat, treći momak. Kad sam je upoznao, bila je koketa, slobodna. Vraća se na staro, počela je da pije, tumara po kući. Mada to mene više ne zanima. Ja sam izgubio svoje ja, sebe sam zapostavio i sada kada je došao kraj, ja sam na nuli. Hvala Bogu pa sam u ovom projektu, izvinjavam se Velikom šefu što sam sve ono polupao. Šta bih radio da sam napolju, a da se ovo desilo? Sad gledam da se fokusiram na sebe, ne treba mi devojka, ne treba mi da opet izgubim sebe. Ako ovde nađem nekoga, odvući će mi se ciljevi na neku drugu stranu. Ako dođe kraj, gde sam onda ja. Znam da će mi se javljati milijardu žena, ali ne smem da izgubim sebe - istakao je Dejan.

foto: Pritnscreen

- Često pominješ to da je Dalila sada pacov u toj kanti, imaš slikovita izlaganja, da će ostati na dnu, uporedio si je sa silosom koji služi za punjenje semenki. Ona kaže da ti ponavljaš to da bi ih posvađao. Kako komentarišeš njenu reakciju na Majin ulazak? - rekao je vodtielj.

- To je on njoj rekao. Imala je slične momke koji su je vređali, pa je prelazila preko toga. Mislio sam da je odrasla. Znao sam da će se pomiriti. Vidiš, prešla je i preko toga što joj je vređao roditelje. Ona to očigledno voli. Kad je Maja sinoć ušla, to je bila takva tišina. Dalila ne može da drži jezik za zubima. Neće moći to dugo. Maja zna sve i nije joj svejedno, a i plaši se Filipove reakcije. Non-stop kažem da ne mogu da verujem da je dozvolila da se ovo desi, a u drugu ruku mi je drago jer vidim da nije bio čist odnos prema meni. Onda ne verujem da je dozvolila to sebi, a kad čujem njena izlaganja da sada ima muškarca pored sebe, bude mi drago. Postoje tipovi žena koje vole sve to. Maja izgleda kao avion, lepa je, prezgodna, ne mogu biti imun na njen izgled. A i parfem miriše dobro - rekao je Dragojević.

foto: Printscreen/Zadruga

- Kako se osećaš povodom razvoda, to je zaista krupan korak? - pitao je Darko.

- To je krupan i jedini korak koji sam preduzeo ja. I dalje nemam taj neki osećaj da je to to, iako sam potpisao papir, non-stop čekam neki drugi papir, rešenje. To će mi dati još jasniju sliku, da je to to. Svestan sam šta sam potpisao. Da nema ovih dešavanja, ko zna kako bih. Svaka situacija mi ukazuje na to da je ona moj promašaj, da sam predstavljao neki ideal, branio neodbranjivo, izgubio neke ljude. Svestan sam da sam porodicu izgubio zbog toga, toga sam postao svetan kad sam video onaj snimak sa Davidom. Ne znam šta njoj smeta to, ona više tu nije bitna, moja rasprava će biti moja sa njima. Onda ona opet ustaje, navodila je da ja opet kažem nešto loše protiv njih. Ja sam hteo da pravim problem njima kad su nešto komentarisali. Svaki put sam hteo da idem tamo, a kad dođe kraj kraju, i za taj plac... Prvo je rekla: "Neka ode tamo, ja ću doći nekad". Pa na kraju da je kuća njena. Zahvalan sam na majci što nismo digli sprat. Zamisli da sutra dolazi tamo sa Carem, Perom, Mikom, Žikom... Ja sam šokiran svime što se desilo. Ja sa ženama pet godina nisam imao komunikaciju. Mnogo sam sebe zapostavio i pružio 100% i na kraju mi se vrati ovako... Da nema ovog projekta, ne znam šta bih i gde bih - rekao je Dejan.

foto: Pritnscreen

- Imaš li poruku za brata i majku? - pitao je Tanasijević.

- Drago mi je što su tu, sve to vodi ka nečem bolje, ali i dalje treba neke odgovore da dobijem. Neka se ne sekiraju, valjda će doći lakši period, da ću ovo izgurati, pa ćemo da vidimo, samo da budem živ i zdrav, da izađem uzdignute glave, ostalo me ne interesuje - istakao je Dragojević.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

07:10 OVA POZNATA PEVAČICA JE TREBALO DA OŽIVI GLAS SILVANE U TOMI Smršala čak 20 kila, a igrom slučaja pesme otpevala Suzana Branković