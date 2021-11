OSLOBODILI STE SE NAJVEĆEG ZLA Dalila se obratila BIVŠOJ SVEKRVI i Davidu, odgovorila MAJI na PROVOKACIJE: Smešna je, ne plašim se

Dalila Dragojević govorila je o ulasku Maje Marinković u Zadrugu, komentarisala goruće teme, a uputila je i reči Davidu i Biljani Dragojević.

- Znaš kako, što se Majinog ulaska tiče, to sam svake sedmice očekivala. Ono što očekuješ, ne može da te iznenadi. Ali ono što me je iznenadilo je Filipova reakcija, to njegovo smeškanje, jer znam kako mi on zamera te stvari. Odmah sam rekla šta me nervira, pa ako nastavi to da radi, on ili ona, to je na njima. Filip meni odmah zameri kad nešto primeti i to je dobro. Danas mi je prebacio za Karića nešto što sam u prolazu, kad sam mu rekla: "Je l to menza još nije gotova". Nabrojao mi je 15 muškaraca sa kojima smem da pričam, tražio da ja njemu nabrojim, stavio me u šah-mat poziciju. Danas sam se naljutila na njega, prvo me nije budio da se spremim za slavu. Kad sednem sama, razmislim koliko su se velike stvari izdešavale. Mi smo mesec dana u vezi, pa papiri za razvod, moj bivši muž, njegova bivša devojka, pa naše svađe, pa ta razbijanja... Svašta se izdešavalo... Ne možemo da postignemo da ispričamo šta se sve desilo. Danas sam Filipu zamerila to što me nije probudio, on je rekao da jeste. Kad sam ustala, rekao mi je da me čeka u kući. Našla sam ga sa Majom, to me je štrecnula tad, posle mi je objasnio to pa sam shvatila. Pa sam mu opet zamerila. Nije to što je on sa njom razgovarao, nego jer mi je rekao da me čeka u kući, kao da je iskoristio trenutak dok mene nema. Ja sam znala da će taj razgovor da se desi. To sam mu zamerila, ne razgovor. Posle sam ga pitala što ima toliku potrebu, sinoć je obavio razgovor pred novinarima, pa sad ima potrebu i taj, a ja nisam imala potrebu da pričam sa čovekom sa kojim sam bila pet godina. Sa kojim nisam pričala, nego sam se svađala. Zamisli, ja sam ostavila odnos iza sebe, koji je bio lep, nijednom još nisam imala razgovor sa Dejanom, niti želim. Onda on meni na to kaže da je imao potrebu zbog nekih stvari. Ja ga neću stezati, držati na lancu, sve što ima potrebu neka uradi. Ali nemoj da se sutra začudi kad mu ja sve nabacim na nos šta sam primetila - rekla je Dalila.

- Ozbiljan haos je bio ove nedelje, ali kada to sumiram, kao da se dešavalo 5 meseci. Ali oboje ste korigovali neke stvari - rekao je voditelj.

- Moram da kažem da jeste korigovao, sam sebe koriguje. Zaista nema komunikaciju sa drugim devojkama, ne gleda ih. Čujem kroz priče kakav je bio, i sa mnom je flertovao dok je bio u vezi. Trudi se da koriguje sve što meni smeta, a ja se nekako suzdržavam, ja sam drug, volim da se družim. Suzdržavam se jer smatram da mogu da napravim problem nama. Moram samo da se zahvalim drugarici Rabiji, kao i osobama koje su mi danas poslali stvari - istakla je Dragojevićka.

- Kako reaguješ na Majine opaske da si se uplašila nje, da si promenila ploču? - pitao je voditelj.

- Smešno. Ne postoji niko, osim dragog Boga, koga se ja plašim na svetu. Ja se ne plašim Filipovih reakcija, a ne Maje. Maja mi nije pretnja, može samo Filip u svojim nekim prebačajima, gde bi mogao da me povredi kada bi napravio neku glupost. Ja znam da mu je stalo zbog mene, radi stvari koje nikada nije. Ni sa kim nije gledao napred kao sa mnom, nikada nije nekome ovako mazio kosu, sve to znam. Ali isto tako znam da može da napravi glupost, pa da traži oproštaj. Maja mi nije pretnja. Ona može da ima visoko mišljenje o sebi, ali nema pravo da mi drži moralne kritike. Ona je bila sa oženjenim čovekom. Jako je lepo od strane nje da me ne svrstava u ženski rod. Čula sam da je danas plakala sa Janjušem, da su pričali o trudnoći koja se nije ostvarila. Maja je neko o koga sam se ja ogrešila svojim rečima, ja sam se izvinila zbog tih reči. Ali ona mene ne nervira, ima pravo da radi šta hoće, da ga muva, da mu se nabacuje, da radi šta hoće. Ja ću pokazati zube, pustiću njega, kao što je on rekao da će pustiti mene i posmatrati kako se ponašam. Grešku sa Osmakčićem nikad neću zaboraviti. Sve je na Filipu. Ja smatram da je onako kako mi je rekao, da je raskrstio neke stvari, ali taj neki osmeh... Nekako nisu skroz računi raščišćeni. Mislim da bi prilikom prve naše svađe mogao da ode tamo zbog nekog inata i da nastavi. Sama ta njegova rečenica da se ovo ne bi izdešavalo da je ona ušla... - rekla je Dalila.

- Kako komentarišeš to što je Dejanu poklonila parfem i čestitala razvod? - pitao je voditelj.

- To su te provokacije, učila je od igrača ovde koji rade tako te stvari, sitne provokacije, ja se ne bavim tim stvarima, ja direktno kažem i to je to. Krenula je sa tim da ga je Bog spasio, meni nešto dobacila, ne mogu da se setim. Očekujem od nje te provokacije - istakla je Dragojevićka.

- Danas ti je rekla: "Bože me sačuvaj, šta je sa ovom ženom, traži švalera umesto da gleda gde joj je muž" - dodao je voditelj.

- Nisam to čula. Da sam čula rekla bih joj da je on moj švaler. Želim da se obratim Drvetu, želim da iznenadim Filipa za mesečnicu, 26. nam je. To mi je u glavi trenutno, niti Maja, niti njene glupe izjave. Neću da je komentarišem, zamisli da krenem njeno lupanje glave u zid. Ona komentariše moje bacanje parfema, a Janjuš nije imao stvari zbog nje. Od mene je dobila izvinjenje zbog mojih reči, a ne jer je se plašim. Da sam se ikoga plašila, ne bih krenula za svojim emocijama - rekla je Dalila.

Prošlo je nekoliko dana od papira za razvod, kako se osećaš? - pitao je voditelj.

- Čudna je atmosfera ovde. Mi svi imamo osećaj da jako dugo trajemo. Kad se ja vratim, juče sam snimala profil da niko ne može da nas rastavi i onda odjednom papiri za razvod. Od Dejana dobijam provokacije, to ne razumem. On želi da posvađa Filipa i mene, to je na prvom mestu, hoće da doživi napad od mene, da bi bio žrtva. Jako ga boli kad ga ne vređam, boli ga kad sam nasmejana. Kao da želi da se sladi mojom mukom, da me Filip ostavi po cenu bilo čega. Konstantno mi provlači šta mi je Filip rekao. Danas me je optužio u salonu za krađu. Ja od svojih para ne znam šta ću... Kao Maja, indirektno pokušava da isprovocira nekoga. Ja sam dobijala na ruletu i imam štek svoj. A Dejan je dobio 10.000 na Zadrugoviziji, ja niti sam to uzimala, niti mu uzimala mleko. Ali vidim da se po mom ormanu neko šunja. I on mene optuži da sam ja uzela njegove pare. Ja sedim, slušam, slušam i onda sam pukla. Kako ga nije sramota. Meni pare ne trebaju, a ne da uzimam od njega, a on na to kaže da mi se nije obratio, da je bolje da skidam šminku sa plafona koju mi je bacio momak. Tako te sitne provokacije. Meni su stigle stvari, šminka, Dalila nova. Samo još da stignu Filipu. Zamolila bih njegovu sestru, pošto je moli danima - istakla je Dalila.

- Imaš li nešto da poručiš Davidu Dragojeviću? Biljani?- pitao je voditelj.

- Puno bih da ga pozdravim, drago mi je što je uslišio moju prvi molbu, a posle i bratove. Davide, znam da si se uvek trudio da mi olakšaš, hvala ti. Da tebe nije bilo, i dalje bih trpela da sam supruga. Bivšoj svekrvi ne bih imala ništa da poručim, nije mi prikazano ništa njeno. Neka im je srećno svima, biće srećni, oslobodili su se najvećeg zla. Ja idem svojom stranputicom, idem nazad u svoju kantu. Pozdravila bih Filipovu i moju podršku, ljude koji su uz nas. Cedevita i ostale stranice, nemojte da se brinete kad se posvađamo. Mnogo smo se zavoleli, od silne ljubavi, samo da Bog sačuva da izađemo zdravi - istakla je Dalila.

