ŠTA BRINEŠ O ŠVALERU, BRINI GDE TI JE MUŽ?! Maja otkrila Dejanu kako je zapušila usta DALILI, Dragojević ZANEMEO! (VIDEO)

Maja Marinković otkrila je Dejanu Dragojeviću kako je protekao njen susret sa Dalilom Dragojević, njegovom bivšom suprugom:

- Ja kad sam u vezi ja sam takva i ja nikada prva nešto ne bih tako uradila. To sad kao praćenje pa praštanje, tu sreće nema. Jeste teško kad nekada voliš - rekla je Maja.

- Pa da, to je ono što kaže Đedović - rekao je Dejan.

- Stanija je ušla prepumpana, pa joj je spalo - dodao je Đedović.

- Ne znam, nisam smeo da gledam - rekao je Dejan.

- Kad me zvao da pričamo u pabu, upala ova i kaže kao šta pričaš ti tu sa njom ovo ono, ja joj rekla šta brineš ti o švaleru brini ti gde ti je muž...Pa ajde me bre ne zaje**vaj, još ona onako sva upitna i kao meni nešto, ja je gledam u šoku - rekla je Maja.

Podsetimo, Marinkovićeva je otkrila šta misli o Dalili i Filipu Caru, sa kojim je bila u vezi.

- Filip uopšte nije ravnodušan prema meni. Ne znam kakav doživljaj ljudi imaju koji gledaju, ali uhvatim poglede, osmehe... Vidi, Dalila nema gde. Ona je neko ko nema gde, napravila je taj korak sa Filipom, nazad ne može. Da vidi Filipa da je prevari sa tom drugom devojkom, to bi oprostila, jer je već najgora. Nazad nema. Dno je mala reč za nju. Ne bih je ni svrstala u ženski rod. Oni su bili tako hrabri dok nisam bila tu, a sinoć je ućutala, naravno da jeste. Nisam htela odmah da rendam, da se ispucam. Oni hoće sa mnom da peglaju odnose. Da li ona misli da njena reč ima težinu? Sutra ću sve njoj reći u lice, ne znam što se ljudi plaše da joj se suprotstave. Ona je i te kako osetila vajb kod Filipa. Ja sam se samo smeškala, jer mi je smešno. Ona mi je smešna kao pojava, cirkus. Pokretni crikust. I kao persona i karakter i fizički. Danas sam slušalam šta ima da kaže, njegovo spinovanje priče. On to može švalerki, ne meni. Smejao se, pokušavao da se suzdrži. Vidim ja ogledala, pogled. Dalila je došla, izgorela... Meni je to bilo smešno, ko je ona da joj ja odgovorim? Nek joj se pravda on - govorila je Marinkovićeva.

