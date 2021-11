MAJA MARINKOVIĆ NAPUSTILA SASTANAK! Jecala na SAV GLAS zbog Janjuševe emotivne ispovesti, a preko ovoga NE MOŽE DA PREĐE! (VIDEO)

Nakon što joj je Janjuš dao veliki budžet i obratio joj se nakon svega što se izdešavalo izmešu njih, Maja Marinković je sa suzama na licu napustila podelu budćeta i otišla u spavaću sobu gde ju je tešila Milica Veselinović:

- Nije mi dobro - rekla je Maja.

- Ni nama nije lako, Mensur je hteo da zaplače. Vi se i dalje volite. - rekla je Milice.

foto: Printscreen/Zadruga

- Mi nemamo šta da pričamo, i nemamo razloga da komentarišemo. Nije to bilo sjajno, niakda - rekla je Maja kroz suze.

- Morate da pričate, vaša priča nije gotova - rekla je MIlica.

-Jesam mu ja pravila s*anja, ali on se meni nije javila na telefon kada sam bila trudna - govorila je Maja.

"Veliki budžet za Maju. Joj, usta su mi se osušila. Ne znam koliko Balkan ima stanovnika, Sigurno 9 miliona ljudi znaju Janjuša i Maja. Mi smo proveli ovde dve godine, od lepih trenutaka, do najgorih stvari koje su se desile. Kad sam napravio ono što sam napravio, rekao sam da je Maja jedna od dve osobe ljubavne koje sam voleo. Maja je druga osoba. Nikada nikoga nisam voleo osim svoje žene, jedino Maju Marinković. Toliko sam te voleo da je to strašno. Sj*bala si me dok mi je bilo najteže. Nisam radio ništa loše, bio sam u strašnom problemu. Ono što je gledao Dejan, ja sam to gledao. Bilo mi je baš teško. Maja Marinković je devojka sa kojom sam bio u odnosu, a od tad nisam bio ni sa jednom devojkom. Desilo se sve šta se desilo. Maja Marinković i ja nismo jedno za drugo. Taj odnos je bio težak za gledanje, bilo je na ivici da neko pogine. I dalje si mi najsimpatičnija u kući. Znam te kako dišeš. Svaki tvoj pokret, prolazak kroz kuću, znam kako dišeš. Niko te ne poznaje bolje od mene. Nisam ti verovao da si bila trudna, do trenutka kad si došla tu. I tad smo imali razgovor, nisam ti verovao", rekao je on, a Maja je lila suze.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/M.M.

