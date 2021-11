DALILA JE JAHAČICA I LJUDSKI ODRON! Dejanov otac nikad jače udario na BIVŠU SNAJU, otkrio i detalje TAJNE POSETE njenom ocu Husi!

Dalila i Dejan Dragojević su nedavno potpisali papire za razvod braka, a tim povodom se oglasio i Dejanov otac, Goran Dragojević.

Niame, on je za Pink.rs otvorio dušu o svemu što se između njih dvoje izdešavalo u prethodnom periodu. Goran priznaje da je duboko razočaran u svoju snaju Dalilu, za koju nije znao da je ovakva kakvom se pokazala u "Zadruzi".

foto: Printscreen

- Ne znam, čudno mi je... Srećan sam sada, a srećan sam bio i kada su se voleli... Nikada nisam ovo očekivao od Dalile. Išao sam često kod njih, često sam odlazio tamo, sve je ok bilo. Svi su mi govorili za Dalilu svašta, ja to nisam video... Kad neko krene protiv nje, nisam dao. Bila je pedantna, čista, dočeka me uvek lepo, slagali se sjajno ona i Deki, ali nisam znao kakvi su kada su sami sa sobom. Pričala je da nema problem da se Dejan pomiri sa Biljom i Davidom, a vidite da je ona to kočila. Nju nikada takvu video nisam. Ona je sada u svojoj glavi kao heroj u narodu, a ne zna da je najveći izdajnik... Prosipa moral, ponaša se kao narodni heroj - kaže Goran, koji je bio besan kao ris kada je čuo kako ga snaja doziva iz "Zadruge" i naređuje da joj se vrati Tedi, kućni ljubimac, koji je kod njega na privremenom čuvanju.

- Dva dana pre nego što će oni ući, išao sam po Tedija. Ima svu negu i pažnju, što priča one gluposti nije mi jasno! Đubre jedno, kako je nije sramota?!

foto: Printscreen

Za sve ovo vreme, koliko traje raskol Dalile i Dejana, Goran je u kontaktu sa njenim ocem Husom Mujićem, sa kojim se saoseća.

- Bio sam pre nedelju dana kod njenog oca... Pričao sam s njim, nije mu lako... Kome bi bilo lako da mu je ćerka jahačica? Ono je dno dna, odron ljudski! Još ona sva bitna... Mi smo ostali bez teksta, mislili smo da je to igra neka, da se čovek tako promeni za nekoliko dana... Njen otac ne može da veruje kakva transofrmacija. Nešto mu je pritisak malo otišao, znam u kakvoj je muci, neću ni da ga zovem, ne znam ni šta bih pričao s njim. Huso je bio jako potrešen kada se Deki povređivao, to mu je bilo najgore da gleda... Pričali smo tada, počeo je da plače, tada je i mene rasplakao - priča Dejanov otac.

Na pitanje kako komentariše seksualne odnose sada već bivše snaje s Filipom Carem, Goran kaže:

- Jutros sam video neki klip... Ona sada može na plafonu da se seksa kao muva, ali mogu da zamislim kako to njen ćale preživljava.

foto: Printscreen/HypeTV

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)