PODRŽAVAMO GA S KIM GOD DA JE U VEZI: Ovo su roditelji i sestra Filipa Cara! Dalila ih ne sme ni spomenuti (FOTO)

Filip Car u žiži je javnosti zbog romanse sa Dalilom Dragojević u rijalitiju "Zadruga", dok članovi njegove porodice, koje često spominje u pomenutom šou-programu, ne vole da se ističu u javnosti.

Njegove roditelje smo imali prilike da vidimo jednom prilikom u rijalitiju, kad su se uključili putem video-poziva.

foto: Pritnscreen

Tad su bili presrećni što ga vide, a u više navrata u kadru se videla i njegova sestra.

foto: Pritnscreen

- Podržavamo te sa kim god da si, ako ide ide, ako ne ide, civilizovano se raziđi. Svi su uz tebe, svi su oduševljeni. Bezveze se svađaš - rekla je tad Filipova sestra.

foto: Pritnscreen

Car je, podsetimo, nedavno spominjao svoje najbliže.

- J**e mi se, nisam bio 14 meseci kod kuće, da vidim staroga, da sednem kod Bruna u auto da prođemo gradom, da osetim moje prijatelje. Fali mi, da kažem mami i tati, ne brinite, čekajte me, da me Bruno čeka u autu, da idemo u grad. Živim za taj trenutak da mi se vrati taj trenutak u životu. J**e mi se za sve žene u životu, meni to treba. Da me ujutru majka čeka kada ću kući doći. Kad biste vi znali šta je meni problem, sve bi meni dali a ne dva piva. Dođem ovde da izmenim sebi život, a napravim najgore - govorio je Car kroz suze prošle nedelje.

foto: Pritnscreen

kurir.rs

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)