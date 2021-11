ISPAO SAM MNOGO LOŠ PREMA TEBI, ALI ZA DALILU BIH POGINUO! Car sasuo Maji ISTINU u lice, prvo hteo pomirenje, sad PRIZNAO OSEĆANJA

Nakon sukoba koji je Dalila Dragojević imala sa bivšim mužem Dejanom, ona je otišla da spava, u tom momentu je FIlip Car iskoristio priliku da se poveri Maji Marinković i da obavi razgovor sa njom, pa je pomenuo i Janjuša.

- U neku zajebanciju iz inata, ja sam se zavozao za dva-tri dana i otišlo sve u ku*ac. Mi smo provodili 24 sata zajedno, namerno sam te zvao na splav .On je ispao loš čovek prema meni, zato se neću pomiriti sa njim - pričao je Car za Janjuša.

foto: Pritnscreen

- A kakav si ti čovek ispao prema meni? - pitala ga je Maja.

- Ja sam ispao loš prema tebi mnogo, ali razumi, ni ja nisam očekivao da će mi se ovo desiti. Ja bih za nju poginuo, je li znaš to, mnogo mi znači - pirznao je Car Maji svoja osećanja prema Dalili.

foto: Pritnscreen

Inače, Car i Maja ove nedelje zajedno su u izolaciji, gde su se i poljubili pokušavajući da se sakriju od kamera.

foto: Printscreen/Pink TV

Takođe, s obzirom na to da je Car ušao u vezu sa Dalilom, on je tražio nekoliko puta izvinjenje od Maje, ali sudeći po njegovim rekacijama, on je nije preboleo. Njih dvoje su prićali i grili se u izolaciji veći deo vremena.

Kurir.rs/I.B.

