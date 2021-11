DALILA SE POTPUNO SLOMILA, SHVATILA DA JE ISPALA GLUPA Ni Dejan me nije voleo! Išla sam SRCEM, a ne mozgom! NIJE MOGLA DA SE SMIRI

Dalila Dragojević i dalje jeca u dvorištu, a nakon Saleta Luksa, prišle su joj Matora i Anđela Đuričić, koje su pokušale da je uteše.

foto: Printscreen/Zadruga

- Kako sam bila tako glupa, da idem u stvari srcem, a ne mozgom. Da ne pomislim: "Ženo, pusti, sačekaj da vidiš neke stvari, pa onda". Ne, ja odmah. Poljubac, krevet, s*ks jedan, drugi, treći - plakala je Dalila.

- Ali ne možeš mozgom da razmišljaš, jer si se iskreno zaljubila - govorila je Anđela.

Matora je pokušala da posavetuje Dalilu da više ne napada Dejana Dragojevića.

- Dalila, u njemu sada radi očaj, bes. Znaš šta sam ja radila Sanji, gore stvari. Popustiće, prvo je voleo, sad je očaj, sad nemoj ništa, pusti ga. Ja te razumem sad, I veruj mi, nisi glupa, samo se pretvaraš u slabića. Nemoj to... Ja sam tako bila prošle godine, pa me je Ermina posavetovala. Opalila mi šamarčinu realnosti, isplakala sam se i fokusirala. Malo dijeta i trening. Pa da vidiš kako se trudila napolju. I dalje me boli, vidim Sanju u Aleks u ovoj situaciji, ali jbg... Dejan ovo muški podnosi - govorila je Matora.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ni on me nije voleo - istakla je Dalila.

- To ne možeš da kažeš - poručila je Tomićeva.

- Ti si jedina žena koju je voleo - istakla je Anđela.

- Dalila, preživela si i gore stvari. Nemoj da se cepaš (oko Maje i Filipa), pusti da vidimo kako će se odvijati stvari - rekla je Matora.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja to osetim - govorila je Dalila.

- Moraš da daš sebi oduška. Da svi ovde budu super, a ti da kukumavčeš, nisi takav tip. Lagano, biće sve dobro - istakla je Tomićeva.

Kurir.rs/M.M.

