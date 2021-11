DAVID DRAGOJEVIĆ UHVAĆEN U ŠIMANOVCIMA! Dejanov brat objavom bacio sve u REBUS, a svi se pitaju da li će doći do NJIHOVOG SUSRETA!

David Dragojević je zaintrigirao sve svoje pratioce poslednjom objavom na svom Instagram profilu.

Niame, on je ispijao kafu, kao što se može primetiti, to je radio ni više ni manje nego u Šimanovcima.

Mnogi su se zapitali da li će se uskoro sresti oči u oči sa bratom Dejanom sa kojim nije u dobrim odnosima.

foto: Printscreen/Instagram

Inače, David Dragojević je bio nedavno gost u emisiji "Magazin In", a tom prilikom je progovorio o Dejanu Dragojeviću.

"Da li je manipulisala Dalila u braku sa Dejanom", glasio je pitanje za Davida.

"Ona je manipulator, kada su izašli iz prvog rijalirija, ona je uvek htela da bude u centu pažnje. Ona je omalovažala Aleksandru Subotić kada sam bio sa njom, isto tako i sa mojom mamom. Manipulisala je i sa porodicom, mi smo sve to zanli, narod je sve to shvatao drugačije, da je moja mama protiv Dejana. Bio je on sklon malipulaciji", rekao je David.

foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/Pink TV

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 KORAĆEVA I DAVID PONOVO OČI U OČI! Nakon raskida PRVI PUT sedeli za istim stolom, a evo šta je Dragojević radio!