BRUTALNO SUOČAVANJE DALILE I DEJANA VAN ZADRUGE! Mujićeva zaplakala UŽIVO, slomila se ZBOG OVOGA, bivši muž je dotukao REČIMA!

Dalila Dragojević je u emisiji prvi put progovorila o prevari Filipa Cara.

"Smatrala da je on taj jer je ustao i hrabro rekao da će se on boriti i da ga ništa neće zaustaviti da se bori za mene. Bilo mu je bitno samo da me posmatra. Kako je vreme odmicalo, Filip je rekao da ne treba da vređam Dejana. Filip je poklekao nakon Majinog ulaska, on je od mene zahtevao da ne pričam sa Dejanom. Sve se brzo izdešavalo, sve je čudno. Ja sam u šoku, smatram da se dešava nešto između njih. On je mene ubeđivao jutros da mene voli, da želi samo da izbalansira odnos sa Majom. Želi samo da ja njega pustim da izgladi odnos. Ja njih posmatram kao mene i njega kada smo bili u izolaciji. Karma se desila i eto. Ne znam kako ću se postaviti ako je sve ovo istina. Ja se vezujem brzo za ljude. Ja sam neko ko sad pada, ali se izdižem. Imam ljude oko sebe koji me bodre", rekla je Dalila, a potom se zaplakala kada je dobila poklon od podrške njene i Careve.

foto: Printscreen/TV Pink

Dejan je otkrio da li će ostati u kontaktu sa njom nakon rijalitija.

"Filip će samo pokazati da može da bude sa Majom, a onda će se Dalila pomiriti sa njim, od muke. Sve što se dešava njoj sada, dešavalo se i meni. Ona je meni pričala da sam patetičar, da lažno tugujem. Sinoć joj se desila ta stvar gde se ne možeš sastaviti. Ja sam bio omalovažavan od strane nje, a ono što je ona radila je bilo dno dna. Ja sam se mesec dana sušio u krevetu. Ja 5 godina nisam imao komunikaciju sa drugom ženskom osobom. Dalila je ljubomorna, ekstremno, svaki moj pogled ili dodir nastao bi haos. Gledao sam da izbegavam ženski rod, možda bi tako bolje stvari bile. Ja sam hteo da nju poštujem, tu sam izgubio sebe i svoj identitrt. Sad pronalazim sebe i vraćam se. To nije to, ali polako. Nećemo ostati ni prijatelji, ona ne ume da bude prijatelj, ona sve radi iz koristi. Ne želim da imam kontakt sa njom", rekao je Dejan u emisiji "Amidži šou".

foto: Printscreen/TV Pink

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)