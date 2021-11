ŠTA JOJ SAD MAJA MARINKOVIĆ SMETA?! Mina je ocrnila, oplela i po Dalili i Caru, a evo da li će ponovo smuvati MENSURA!

Maja Marinković je u subotu postala zvanični učesnik rijaliti formata Zadruga. Svojim prisustvom zbog svih odnosa koje je u prošlosti imala sa ukućanima, izazvala je mnoštvo reakcija kako publike tako i zadrugara.

Čim je kročila u Belu kuću, došlo je do sukoba sa bivšim ljubavima Markom Janjuševićem i Filipom Carem kao i sa Dalilom Dragojević.

Oglasila se i Mina Vrbaški za pink.rs i dala svoj sud o ulasku koji se dugo čekao.

Od Majinog ulaska sam očekivala mnogo više, a ne da napada Dalilu, a sa Filipom da bude lagana! Što se tiče Filipa i Dalile haos tek sledi, on tek spoznaje ko je ona i kakvu prošlost ima i da je to daleko od onoga kako mu je ona prezentovala. Što se tiče njenog odnosa sa Janjušem, mislim da za bilo kakvim pomirenjem više nema šanse!

Mina je prokomentarisala i spekulacije da ponovo želi da osvoji Mensura, zbog apela na glasače da ne glasaju za Veselinovićevu.

Mensur nema veze sa tim što ja želim Milicu napolju, jer ona mene ne ostavlja na miru sa svakodnevnim komentarima i ružnim konotacijama! Devojka je sama rekla da me nije pratila i da ne zna ništa o meni, a ne ispušta me iz usta, pa što bih ja to tolerisala? Mensur i ja smo završena priča i nema tu prostora za bilo šta!

