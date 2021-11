MAJA ĆE SE VRATITI JANJUŠU, CARU JE DALILA BILA LAKA ROBA! Bivša zadrugarka oplela po LJUBAVNOM TROUGLU, nije ih poštedela!

Bivša zadrugarka Rialda Karahasanović se osvrnula na odnos Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša, koji je kako ove, tako i prošlih sezona izazvao burne reakcije.

- Dok smo bili zajedno u sezoni, Janjuš je pričao da hoće samo da se sprda, ali kad god je imao priliku da pokrene priču, on ju je pokreneo. Kao sad, kao što je radio, kao što će raditi, otkud znamo šta će biti kroz par meseci, sve je moguće. On generalno voli da bude u priči, koliko god on kukao da neće i da ne želi, ali mislim da mu zbog Cara i cele te situacije koja je trenutno zanimljivija, udara malo na ego. Janjuš je mnogo interesantniji kad nije sa Majom, kad nije u toj paranoji, duhovit je, ali generalno ljudi imaju taj sindrom kad tamo uđu da budu u nekoj priči - kaže Rialda, pa nastavlja:

foto: Printscreen/Zadruga

- Mislim da će Maja u nekom momentu da se prešalta na Janjuša. Ova priča sa Carem je aktuelna, ona želi malo i svoj ego da nahrani, ali njih dvoje se uvek vraćaju jedno drugome. Verujem da postoji ta neka patologija između Maje i Janjuša koju niko zdravog uma i dalje ne može da skapira - zapaža bivša zadrugarka.

Pevačica se osvrnula i na ljubavni trougao između Dejana, Dalile i Filipa.

foto: Printscreen/Zadruga

- Dalila je ostavila muža zbog lika koji bi bio s kim hoćeš! Car ne bira, on bi bio s bilo kim ko mu malo da povoda, njemu je zanimlljivo da se šalta. Tek je novembar, ko zna šta će biti, ali ne znam šta je Dalila očekivala? U redu, zaljubila se, ali način na koji okončala tako nešto, a onda završila sa tipom poput Filipa... Car bi bio sa svakim, a znala je i da će Maja da uđe, to su znale i ptice na grani, sad je kao u šoku... Prave budale sami od sebe, ali dobro, zanimljivo je za gledanje, kao španska sapunica - priča bivša zadrugarka, pa otkriva koga bi pre podržala.

- Koga bih podržala između Cara i Dalile? To je kao ono, "od dva zla, biraj manje". Njoj se vratilo sve, a Car je video da nije morao tu nešto da se lomi oko nje, ili da se trudi kako bi je osvojio, a ona je bila u braku. Ona je ostavila Dejana s kojim je bila pet godina u braku nakon sedam dana gledanja sa Filipom... Klasična muška priča, lako dostupno, Car nije ni morao nešto da se tu nešto bori i dokazuje, da joj skida zvezde sa neba... Mislim da bi on nju više cenio da je to išlo sporije, odnosno da je sve to duše trajalo - zaključuje Rialda u emisiji "Pitam za druga".

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:15 SANDRA AFRIKA OBJAVILA VRUĆ SNIMAK IZ AUTOMOBILA! Pevačica raskopčala košulju, sevnule bujne grudi, MREŽE SE USIJALE!