ISKORISTIO ME JE, NIJE NI RASKINUO, TREBALO JE DA SLUŠAM DEJANA! Dalila sva BLEDA, ne može da veruje šta joj je Car priredio!

Dalila Dragojević otvorila je dušu u Rajskom vrtu o pomirenju Maje Marinković i Filipa Cara, te nije mogla da obuzda suze zbog onoga što joj se dešava iza leđa.

foto: Pritnscreen

- Baš ružno, jako ružno ponašanje, način, mislim da ovo nisam zaslužila. Osećam se iskorišćeno i odbačeno. Nije mi se ni obratio od juče. Posle emisije sam saznala da su se uveliko pomirili, verujem da je pao i intiman odnos. Čovek nije ni raskinuo sa mnom, niti mi rekao bilo šta. Ubeđivao me je da Maja voli Janjuša. Trebalo je da ispunjavam zadatak, da ga obradujem za mesec dana veze, a osećam se odvratno. Hteo je da pokaže da može da me ima, a onda sam prestala da mu budem interesantna. Priča kako ne zna šta sam očekivala, da živi sa mnom u zajedničkom stanu, da se on nikada neće promeniti. Ne bih se osećala ovako, da je samo malo pričekao, nije trebalo da me ubeđuje da me voli i da niko tako nije voleo. Bila sam potrebna za neke druge stvari. Dobro je Dejan rekao, da sam ga malo više slušala, možda ne bi došlo do ovoga - govorila je Dalila.

foto: Pritnscreen

- Ne znam više ni kako da se ponaša. Znam da sam prema Dejanu pogrešila, ali nisam ni tako brzo sve uradila. Možda sam lagala u nekom periodu, ali sam opet priznala sve, ovo je mnogo krupnije, ja sam učinila veliki korak, da mu dokažem da sam zaljubljena. Kao da se uplašio da ću se razvesti, da je zato onako reagovao. A onda je promenuo priču, pa rekao da ipak treba da se razvedem. Pa me je onda ispitivao zašto nemam se*sualni odnos, pa se desilo i to. Uvek mi je govorio kako nisam raščistila sa Dejanom. Čujem da je rekao kako je video neku situaciju i da je zato uradio to što jeste. Ona nema ništa sa tim, ima prava da radi šta hoće, mogla je da ga muva. Pritom mi kaže da zna da ona voli drugog čoveka. Živ se čovek na sve navikne. Ne bih želela da mi se desi trudnoća sa njim. Moguće je, pravio mi je bebu. Maja se prva smeje kad sam ja loše, čula sam da je komentarisao i on ispred diskoteke kako je sve moja maska. Ima intimne odnose, ljubaka se, to je fuj, nije me uzeo za ruku i raskinuo kako treba - nastavila je Dalila.

foto: Pritnscreen

- Imam tajnu, Gruja je odlepio za Mimom, juče je hteo da ode do njenog kreveta. Ja sam mu rekla da ima dvoje dece, da pogleda šta sam ja napravila. Verujem da će i tu uskoro biti karambol. Imam jednu muzičku želju, Drvo... - rekla je Dalila za kraj.

Kurir.rs/I.B.

