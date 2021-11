NE VOLIM JE, ALI SAM LOŠE PSIHIČKI! DEJAN POTPUNO RAZOREN: Prvi put priznao da se PLAŠI POMIRENJA sa Dalilom! (VIDEO)

Dejan Dragojević progovorio je o raskidu Dalile i Cara, te je priznao da se i dalje lomi i da ne može tako brzo da postane imun na bivšu ženu.

- Lomim se, mislim da nije normalno što i žalim za nečim. Možda sam i prenaglio u nekim raspravama, tužan sam, nisam imun na nju, na neku bližu komunikaciju. Žao mi je ljudi koji me guraju napred, a ja vraćam sebe uporno - rekao je Dejan, pa se rasplakao.

foto: Printscreen

- Ne volim je, ne mogu da kažem da je volim, ali nisam imun na nju, koliko god da me je u*rala i sve, ne znam šta da kažem. Posle svega ima potrebu da me vređa i ponižava. Pucam, nisam dobro fizički i psihički. Ne mogu da se sastavim. Bilo mi je lakše kad je bio sa Carem, jer sam znao da tada nije bilo mogućnosti za nekom komunikacijom. Ja sad ne bih želeo razgovore sa njom. Nikada nisam ni mogao da se naljutim na nju. Samo da ostanu zajedno, dok me ne prođe, ne želim da budem zaboravljeno, pa nađeno - nastavio je on.

foto: Printscreen

- Filipu sad imponuje da bude sa Majom, bitno mu je da se istakne, da bude sa osobom koja je veličina. Mislim da će se Dalila i on pomiriti, ali to će sve biti na silu. Sinoć se sve videlo... Od tolike zaljubljenosti, on sa Majom, Dalila peva, gde je tu ljubav? Emocije predstavljaju sitno i mizerno. Nezreli su emotivno, to se sinoć primetilo. Kao da imam potajnu nadu da će mi se vratiti. Imam osećaj kao da ja njoj radim nešto gore, a znam da nije tako. Ne mogu sam sa sobom da se pohvatam - objašnjavao je Dragojević.

Kurir.rs/I.B.

