MUJIĆEVA ŽESTOKO UZVRATILA UDARAC! Dalila otkrila Maji šta joj Car radi iza LEĐA sa njom, Marinkovićeva skočila na Filipa! (VIDEO)

Dalila Dragojević je u "Radio amneziji" otkrila šta Filip Car radi Maji Marinković iza leđa.

- Sve i svašta se promenilo, promenilo se bračno stanje, promenila sam se ja, moja veza i ja. Čovek nije raskinuo sa mnom, čujem da se desio poljubac tad kad je rekao da me voli najviše na svetu, čujem da su se poljubili u radionici, a onda je došao kod mene da mi traži da jede i rekao mi da me voli, da sve što se dešava sa Majom jeste njegov balans. Video me je da plačem i samo prošao pored mene - govorila je Dalila.

- Sve sam ti ovo rekao, Majo, nemoj mi sada praviti probleme kada budem pričao - pravdao se Car Maji.

- Nemoj se igrati sa životom - pretila mu je Maja.

- Trebalo je sa njom da porazgovaram, jao - nervirao se Filip.

- Ne želim da dolazi on ovde sad - rekla je Dalila.

- Čuli smo i da je došlo do intimiziranja sinoć - saopštio je Čolak Dalili.

- Nemam komentar, potvrdila je pesmom ono što Filip misli o meni - rekla je Dalila kratko.

