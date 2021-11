DALILA I CAR PRVI PUT OČI U OČI NAKON PREVARE: Letelo perje, Mujićeva RONILA SUZE, on joj pred milionima poručio da su ZAVRŠILI!

Dalila Dragojević i Filip Car obavili su prvi razgovor nakon njegovog pomirenja sa Majom Marinković.

- Da li ti je jasno da je Dalila ispala bolji čovek prema Dejanu nego ti prema njoj - glasilo je pitanje.

- Da, ja sam se zaljubio u Dalilu, ja nju volim, rekao sam to Maji, sad da li treba da razgovaramo, ja sam potencirao na tome, svaki dan sam pričao sa njom, ali izgleda da sam pričao sam sa sobom - rekao je Car.

- Ovo je presmešno, makar jednom reci bude hrabar kao što se predstavljaš. Ispao si dno, u fazi si žaljenja na kakvom si dnu. Ja sam sve uradila za njegovu ljubav. Ubeđivao je da me voli - rekla mu je Dalila.

- Ja sam se borio za naš odnos, bio je neispravan. Ja sam pokušao da rešim neke stvari, znao sam da ulazim u nešto što je neisravno i bolno, nisam džabe rekao da je najlepša i sve, kada nismo mogli da se suzdržimo rekli smo da se volimo. Ja sam ovo sad, volim da menjam žene, nisam neko ko će rastaviti brak i graditi svađu na nečijoj nesreći. Ja gledam kako se ona sa Dejanom smeje i pričao o nekom šiframa i telefonima. Ja njoj kažem ili lažna frka ili nešto stoji. Znam da me zavolela, ja volim nju i sada, volim obe. Došla je Maja, ja na nju nisam imun. Kako će ko gledati i kako će se završiti ja ne znam, ja sam spreman na sve - pričao je Car.

- Došao sam u situaciju i vidim da se menjam, ne znam šta se desilo. Ja sam ovo, ja sam splav, blud i nemoral. Kada ću se promeniti, ne znam, neću da se menjam zbog neke žene, mlad sam.Ja nisam kompaktan sa njom. Ja sam glavom o element lupao - rekao je Filip.

foto: Printscreen/Zadruga

- Zašto ste stupili u se*sulane odnose - pitao je Đedović.

- Možda sam se bojao reći njoj, ja sam to radio i sa drugim devojkama, Znao sam i za Minu da to nije to. Sa njom sa takođe planirao budućnost - ispričao je Filip.

- Ja sam sinoć rekla u emisiji, smatram da on nije greška, zaljubila sam se i zavolela, sada mi se povraća na njega i na mene samu. Na poniženje, kada se sakupilo ovo sve, okrivite mene- rekla je Dalila.

- E kada se meni skupilo, naišla je Maja i to je to. Sa ovom ženom sa završio, sa Majom sam, smataro sam da ne mogu sa njom biti u dobrom odnosu. Vrti mi se u stomaku kada vidim Dejana. Spreman sam na sve. Ja ovu ženu volim, zaljubljen sam u Maju i volim obe. Ali ti problemi su ugušili nas. Kada bi oni nakon crnog stola otišli bez grča bilo bi drugačije. Za mene će Dalila imati posebno mesto u nsšem srcu, ja sam takav, lepo mi je sa Majom - vikao je Car.

Kad je završio sa gostovanjem u radio-emisiji, Filip Car je krenuo ka Beloj kući, kako bi pozvao Maju Marinković, a Irma Sejranić mu je dobacila u prolazu, posle čega je nastao haos:

- Pi*ko! - poručila je Irma.

- Nemoj ti meni pi*ko to u prolazu, nemoj da ti se ja naje*em majke. Nisam ja došao da mene Irma psuje u prolazu - psovao je Car.

- Majo, šta ti radiš tamo po krevetu? - ljubomorisao je Car.

- Šta treba da radiš, dok kažeš da voliš drugu? - pitala je Maja.

- Sad ti malo Jaška provociraš. Nemoj da ti ja feštu napravim ovde - nastavljao je FIlip.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)