BIVŠI NE PRESTAJU DA JE POMINJU PRED DEVOJKAMA! MINA VRBAŠKI DALA SUD: Pokidaše se da dokažu ljubav, a svađaju se oko MENE!

Maja Marinković u subotu se uselila u Belu kuću i napravila opštu pometnju zadrugarima.

Ona trenutno boravi u izolaciji sa Filipom Carem, jer ih je Marko Janjušević postavio za potrčke. Maja i Filip u utorak su ozvaničili svoje pomirenje, iako on tada još uvek nije raskinuo sa Dalilom Dragojević. Za Pink se oglasila Mina Vrbaški i dala svoj sud o aktuelnim dešavanjima u Zadruzi.

foto: Printscreen/Amidži šou

Prvo se osvrnula na pomirenje Maje i Cara.

- Pa, toliko o Majinoj pameti i kako će ona da igra neku vanserijsku igru i sve postavi na svoje mesto! A zapravo je sebe postavila na "mesto"! Zapravo želi samo da nervira Janjuša i da je neko prizna bar samo jednom! A Car, standardo misli svim drugim, osim glavom - bila je oštra Mina.

Caru nekoliko puta pomenuli Minu, te rekli da bi on probao da stupi u odnos i sa njom, samo kada bi se pojavila na vratima Bele kuće. Car je više puta istakao da je on ostavio Minu i da se ne bi pomirio sa njom.

- To što Filip Car priča me generalno ne dotiče, niti zanima. Ali sada mi je već degutantno i previše ovo što insistira da je on ostavio mene. To je notorna laž. Molim gledaoce i sve one koji ne veruju, ili su slučajno zaboravili, neka lepo puste dva klipa iz emisije "Narod pita", kada sam ga ja ostavila pred milionskim auditorijumom. Tako da ovim njegovim lažima on samo sebe ubeđuje da je drugačije. On sam sebe demantuje u istoj rečenici, ne znam kako ga nije sramota, jer za sve ovo postoje dokazi - poručuje Mina.

foto: Pritnscreen

Mensur Ajdarpašić je podsetio Cara koliko je plakao za Minom, te mu poželeo da se ona uskoro pojavi u "Zadruzi", a Filip mu je uzvratio istom željom.

- Mensur i Car kao da ne znaju šta bi drugo pričali, a da mene ne pominju. Jedno je tačno, da su me obojica voleli, sa tom razlikom što sam ja volela Mensura. Meni to sve tamo sada izgleda ovako: Našli su devojke, neki jednu, neki više, pokidaše se da dokažu ljubav. A onda jedan drugom prebacuju mene. Pa mere ko je više plakao, molio ili lupao. A onda po meni udare onako muški sa prozivkama. Sve to deluje jako konfuzno, barem meni - dodaje Mina.

Za sam kraj, Mina se osvrnula na to što Milica ne prestaje da ljubomoriše Mensuru zbog nje. Poslednji put se ovo desilo kad se Mensur nasmejao na konstataciju da je Mina najlepša devojka koja se pojavila u Zadruzi.

- Eto, i onda mene pitaju što se oglašavam, a ona me ne ispušta iz usta 24 časa. Milici bi bilo bolje da se ne bavi sa mnom i da dobro razmisli šta radi. Ona je ta koja Mensuru ne dozvoljava da me zaboravi. Mada onaj njegov osmeh... Pa i nije da baš nema razloga za ljubomoru - ističe Mina.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/Pink.rs