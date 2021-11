NE VOLIŠ ME, HOĆEŠ PRIČU SA MNOM! Janjuš ZATEČEN SNIMKOM Maje i Cara, ona odbrusila: Vidim emociju za kadrom, ja sam ZLATNA KOKA!

Zadrugarima je prikazan video snimak na kom Maja Marinković i Filip Car razgovaraju o Marku Janjuševiću Janjušu i Dalili Dragojević. Dalila se za vreme gledanja snimka udaljila od crnog stola.

- Ovo je ozbiljna manipulacija, ozbiljne laži. Ovaj klip gde oni pričaju, posle dva sata, posle osam sati kao da nije ništa. Nervira me što Filip zna da me Maja nije interesovala, ne znam odakle im "Ti voliš njega, on voli tebe".

- Ti si meni spomenuo, rekli ste mi sličnu stvar, da je voliš kao čoveka. I to mi je ona govorila uvek - govorio je Car.

- Nema potrebe za te priče ko je koga povredio, ko je koga ostavio - govorio je Janjuš.

- To je istina. Nemoj da se kačiš na moju priču, pošto svoju nemaš - ubacila se Maja.

- Hvala Bogu da se naš odnos završio. Nikad nisam govorio da Filip laže, iako sam video šta je govorio Dalili. Govorio sam da je ne voli. Videlo se da je Majina interesna sfera Car. Ona kao žena koja izgleda lepo, ona nema stav što se tiče muškaraca. Ona nema tip muškarca, njoj su svi tipovi. Nije samo Čorba, ima tu i Nikola, i Mladena... Kod mene u životu ne bi imala prolaz nikad, znao se ko je koga zvao da se miri napolju - govorio je Janjuš.

- Zvala sam samo jer sam bila trudna. U početku je bilo tako, ali prestala sam da ga volim - rekla je Maja.

- Neko ko je bio trudan pati posle nekoliko nedelja po Budvi - rekao je Janjuš.

- Ne, nego ću da lupam glavom o zid. Odj*bi bre tamo. Nebitan si kada nisi sa mnom. Ne voliš me, hteo si priču sa mnom - rekla je Maja.

- To je bilo u ponedeljak. Ceo razgovor je isforsiran i na silu. Filip sve što je pričao, Maja je provalila da laže. On je to pričao za gledaoce, da bi ispao poštenjačinja, da mu je stalo do odnosa sa mnom. Ona mu se nasmejala u lice, poznaje ga duže. Sve što je pričao u videu je bila farsa, kao da ona njega spopada. Došao je do prodavnice, iako ga je bolelo koleno. Videla sam da muti i da laže - rekla je Dalila.

- Rekao sam da ću ići u prodavnicu. Okreće se priča da se napravi od komarca magarac - rekao je Car.

- Ovo je sve farsa. I ovo što je rekao Janjušu da je govorio kako je voli kao čoveka, i ti si to govorio - rekla je Dalila.

- Što se tiče klipa, rečenica "Vratićeš se svom lemuru" je dokaz ovoga. Matora se pokrila ćebetom preko glave, koliko joj je bilo neprijatno. Ne teram nikakav inat. Neću sto puta da se ponavljam. Vidim kod Janjuša emociju za kadrom, ja znam da sam zlatna koka - rekla je Maja.

