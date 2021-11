DALILU ŠUTNUO CAR, SAD KUJE PLAN DA SE VRATI DEJANU?! Dragojević se slomio, napustio emisiju, a ona brže bolje krenula da ga TEŠI

Dejan Dragojević se totalno slomio nakon što je ispričao svoju tužnu priču iz perioda kada je prestao da priča sa svojom porodicom. On je u tom trenutku doživeo emotivni brodolom, a njegova bivša supruga Dalila ga je sve vreme sa suzama u očima posmatrala.

Nakon što je preplakao ostatak emisije, Dejan je otišao u garderober, a za njim je na sveopšte iznenađenje došla i Dalila!

Ona nije mogla da ga gleda kako plače te ga je pitala za zagrljaj, na šta joj je on odgovorio da je pusti na miru.

- Nemoj molim te, nisam dobro - rekao joj je on i nastavio da plače.

Naime, Dejan je možda prvi put priznao koliko je svih bračnih godina patio za porodicom.

- Bude mi žao kada se vratim, ne mogu da verujm šta joj pričam sve i da smo uopšte u ovoj situaciji. Imao sam taj momenat da ćutim, ali ni tad to nije valjdalo. Za šlag mi je kasnije bilo žao. Svaka njena jedna je bila omalovažavanje mene, a uzdizanje Filipa, nije mi jasno zašto je to tako i ne dozvoljavam to. Krivo mi je uvek kada plače, čak sam joj i u emisiji dao savet, da ako ide za svojom srećom i da pazi kako će i šta će, da vodi računa kako će biti okarakterisana i da iz svega izađe jača. Ona posle dve nedelje kaže da posle dve nedelje Filipa vidi kao nekoga svog, šta ja treba da kažem posle pet godina. Ne znam da li se neko seća šta sam preživeo sve, kako može moje da se tumači na ovaj način. Kada sam spomenuo Matoru, ona je bila ta koja je nju podsećala na to kakva je ona nekada bila i to joj je dalo vetar u leđa da napravi šta je napravila. Ne ljutim se ja, ali samo kažem, kako je bilo. Nakon toga je krenula da pije, što je jedan od razloga zašto sam joj dodao piće u emisiji. Kada sam bio u sukobu sa Filipom ona stoji zagrljena sa njim, stajala je svesno i podržavala njega. Pretila mi je govorila da ću da zažalim, zbog čega? Zato što patim? - govorio je Dejan.

- Ja sam oduvek govorio da Dejan ima prava, a njoj sam rekao da ne trebe da zamera. On je nas uveravao da ona voli drugog čoveka, a nadao se da je ovo san. Iz njega svremena na vreme podseti, a nju je prošla ljubav, prošlo je, nema starasit, dugo je to potiskivao. Mi smo bili u šoku šta on sve priča. Ja sam svima rekao da Dejan ima pravo da radi šta hoće. Sad prestala ljubav, niste jedini na svetu. Tebi je žeo vašeg braka ali treba da ti bude jasno i da kreneš dalje - rekao je Miki Đuričić.

- Ovo sa čim ja vodi borbu, je čudan osećaj, imam neku vrstu anksioznosti, kada ostanem sam, onda mi krene neko gušenje, šta god da mi se desi vraćam se na staro. Pokušavam sebe da staviim na pravo mesto, ali kada legnem u krevet padnem u depresiju. Sve me ovo vratilo u nazad. Doživeo sam da je nešto lažno. Sve me sastavi, ne mogu da objasnim šta se meni dešava u organizmu, vidim nju povređenju, vidm sebe kako sam smršao. Nisam ni slutio da će ovo da se desi. Kada mi je otac rekao da je majka bolesna ja nisam reagovao, sada me je sve stiglo - pričao je Dejan.

foto: Pritnscreen

kurir.rs

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)