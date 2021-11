DALILA SE KIDALA I PROLILA SUZE DOK JE CAR PRIČAO: Ovo sam JA! Radio sam to napolju sa 5 žena odjednom, neka kažu da sam NAJGORI!

Dalila Dragojević doživela je pravo nervno rastrojstvo tokom gledanja klipova u rijalitiju.

Ona je imala priliku da vidi Carevu prevaru i to prve večeri kada je bio sa Majom Marinković u izolaciji. Dalila je sve vreme bila u suzama.

- Ispao sam najgori, ali ne najjadniji. Ja ovde nikada ne mogu biti ono što sam ja, ja da sam ono što jesam - ovde bi bila idila. Bio bih sa jednom devojkom do kraja, živeli bi od ljubavi - pričao je Car.

foto: Printscreen

- Zbog čega nisi ostavio Dalilu i dočekao Maju? - pitala je Sandra.

- Ja sam takav, ovo što vidite sam napolju radio sa pet žena odjednom, nisam mogao više. Ako neko nije video mesec dana odnosa i veze sa njom. Bio sam uveren da to hoću i da će uspeti. Totalno sam izmenio vezu sa njom. Došla Maja i rešila sve. A da nije došla, opet bi se rastali. Presekao sam onako kako sam osećao da treba. Neka me prozovu da sam najgori, odabrao sam da bude ovako. Nekim svojim postupcima sam potisnuo Maju u sebi - rekao je Filip Car.

foto: Printscreen

- Te cure dubinski ta ludila vole. Njemu nije dovoljno on voli da čačka mečku i da se vrati. Dalila je šmekerski rekla da ne razmišlja o Majinom ulasku i da uživa - ispričao je Marko Osmakčić.

- On šta god da kaže i uradi on će opet po svom, ona je svesna, plakaće do kraja rijalitija. Neće moći da spava, videćete. Ona zna odlično, ona je žensko, svesna je svega, meni je žao, kako god, šta god, žao mi je - rekao je Janjuš.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

05:49 KAKAV CAR! Mladić u selu kod Čačka od PUSTE LIVADE napravio ŠUMU, sve je počelo sa 150 sadnica