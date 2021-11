DEJANOV DRUG PROKLJUČAO OD BESA: On će sad da teši Dalilu što je Car j**ao Maju?! Postupak joj je KVARAN I GROZAN! (VIDEO)

Marko Đedović, Mensur Ajdarpašić i Milica Veselinović pokrenuli su temu o Dalilinom prilasku Dejanu, sa namerom da razgovaraju, što se Đedoviću nije dopalo.

Đedović je bez dlake na jeziku izneo svoj stav o situaciji.

- Ovde ubismo ovog čoveka, Dejana. Kad me pogleda onim kučećim pogledom, to je to - rekao je Marko.

foto: Printscreen

- Sada izgleda kao pogubljen, ne zna gde je - rekao je Mensur.

- Neka je najgori, ja ću ga opravdati kako god, ali ovo nije zaslužio niko da mu se uradi. Da mu se ka*a na oči sa drugim čovekom. On odavde izlazi kao pobednik svega i svih situacija. Ona je izgubila porodicu, sve. Ona je emotivno razvaljena, ali je to ne opravdava na onako kvaran postupak od sinoć. To je toliko grozno. Šta nju Dejan teši zbog toga što joj je uradio Car - rekao je Đedović.

foto: Pritnscreen

- Pogledaj kako izgledaju razvaljeni - rekao je Mensur.

- Šta će sad Dejan da je teši što je Car je**o Maju? - rekao je Đedović.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:14 DALILA, DEJAN I ALEKSANDRA UHVAĆENI ZAJEDNO: Subotićeva se druži sa bratom bivšeg dečka, a šuška se i da će svi zajedno u RIJALITI