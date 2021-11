DALILINA VELIKA ISPOVEST: Želim da dobijem razgovor sa Dejanom! Ponizila sam njega, celu porodicu i sebe! Uništila sam OCA ZAUVEK

Stefan Karić i Marko Janjušević Janjuš ugostili su u svojoj emisiji Dalilu Dragojević.

Dalila je na samom početku otkrila da se oseća katastrofalno, kao i da je osetila kako se osećao njen bivši suprug Dejan.

foto: Printscreen

- Bila sam neko ko je njega isponižavao na najgori mogući način, ali ne samo njega, nego i celu svoju porodicu, pa onda i sebe. Samim tim što sam ovo uradila, izgubila sam sve ono za šta sam važila i da je to teško da se vrati. Spremna sam na to. Nisam imala hrabrosti to da uradim što ste mi savetovali i da prišla sam jutros Dejanu. Prišla sam mu u garderoberu i rekla sam mu da želim da popričam i da želim da mu se izvinim za sve što sam napravila. On je krenuo da plače i ja sam krenula, mnogo sam ga povredila i znam da kad mi je rekao da ne može da priča sa mnom sada trenutno, nisam ni očekivala da će pristati na taj razgovor, ali ja ovim putem želim da se izvinim njemu za sve što je morao da gleda i što će pretrpeti sve što nije pušteno. Želim da se izvinim svojoj porodici, prvenstveno svom ocu zato što sam ga uništila zauvek. Bila sam jako sebična i želela sam da meni bude dobro, evo baš mi je dobro - rekla je Dalila.

foto: Printscreen

- Da li misliš da si opet sada sebična? - pitao je Karić.

- Ne mislim, ali eto tako se izdešavalo kako se izdešavalo. Nisam imala osećaj da to tako izgleda, ali tek kad se meni desilo shvatila sam kako izgelda. Ja se kidam iznutra i ne znam kako ću ovde. Ne moogu ni da zamislim, ali je on neko ko će izvući pozitivnu stranu. Ovo će mi biti nauk za celi život i da pažljivo biram odnose, kome se posvećujem i kome sve dajem na tacni - nastavila je Dalila.

foto: Printscreen

- Ja ovo ni najgorem dušmanu ne bih poželela. Ja znam da ta reč ne može da promeni stanje trenutno. Ja se izvinjam svima ovim putem, neću im stajati na muci, ići ću sama dalje i boriti se sama. Dejan vrlo dobro zna da ja nisam toliko loša i zla osoba koliko priča. Naš zajednički odnos nema poentu, ali mislim da bi trebalo da dobijem taj razgovor, neću navaljivati - rekla je Dalila.

- Ja mislim da neću nikoga naći ko će me voleti kao Dejan. Rekla sam sebi da ne treba to da radim, da ću ga još više poremetiti. Rekla mi je Anđela da ako se tako osećam da to i uradim. Ne znam više šta da kažem i nemam reči kojima bi opisala svoje stanje - rekla je Dalila.

- Dejan je posle ovoga ispao čovek koji zaslužuje da mu se pruži trodupla ljubav i želim mu da sve ono što ga je tištilo i gušilo da mu izađe na dobro - rekla je Dalila.

- Da možeš da pričaš sa svojim ocem, šta bi mu rekla? - pitao je Karić.

- Rekla bih mu da ga volim najviše na svetu, da znam da ove stvari nisu ispravne, da sam njega ponizila, ali eto znam da će mu trebati vremena i volela bih da mi oprosti... Ja ne mogu sutra da sednem sa njim i da ga gledam u oči - rekla je Dalila.

Kurir.rs/K.Đ.

