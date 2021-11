RAZVOD JE SLAVILA S**SOM, NEMA ŠANSE DA SE POMIRIMO: Dejan SUROV prema bivšoj ženi, pomenuo MAJKU i priznao da bi prihvatio POZIV

Dejan Dragojević nakon svoje bivše supruge Dalile bio je gost emisije Janjuša i Karića.

Dejan je ogolio dušu pred kamerama i istakao da mu je najbitnije da se psihički oporavi.

- Ja smatram da ona nije iskrena, ne guraj magare dok je u blatu, ali ne mogu da ostanem imun na komentare. Mesec dana je pričala sa mnom kroz izlaganje gde je mene u*rala. Filip sad nije muškarčina, a do juče je htela da ide sa njim u zatvor i nešto vanserijski. Njena je veća žal za Filipom. Što govore da se mi pomirimo, sa moje strane ne da je nemoguće, nego nema 1 posto šanse. Ona se najviše kaje, na početku je pričala o meni, ali hoće jezik pravo, snimak se*sa, čula je za tatu, ne može da oprosti sebi što je prešla preko nekih reči. Svako ima pravo da priča kako hoće, mene to ne interesuje - govorio je on.

foto: Printscreen

- Ona ne bi došla da priča da nije došlo do svega ovoga sa Filipom. Kako bi ona predstavila ovaj šlag? Tri puta je pravila scenu da se mi potučemo. Video sam ja po njegovom prilasku da je on raskrstio neke stvari. Ljubavni klip kad je bio, nije mogla da veruje da niko ne aplaudira i da ja kvarim njihovu sreću. Ja preko toga ne mogu da pređem. Mene kopka što ja ne mogu da kažem nešto što bi neko drugi rekao. Stvari se ne zaboravljalu, mesec dana indirektne torture, izlaganja. Ona je rekla da je razvod proslavila se*som i da bi otišla na još jednu turu i da je neiskreno, bolesno je. Htela je mene da pokopa - pričao je Dejan.

foto: Printscreen

- Ona je rekla da je Filip voleo najviše na svetu i da je pružio ono što ja nisam, da je bila čaura. Svako izlaganje je kontradiktornost - rekao je Dejan.

- Da i i dalje misliš da sanjaš? - pitao je Karić.

- Sad ne, strefe me realne situacije. Podario sam njoj život, a onome ko me je rodio sam uništio. Apsurdno je kad vratim neka svoja izlaganja. Zamolio sam je da se ne ljubi i ne razvlači, naskala je na moje oči. Ispada da je on nju terao, ko je terao da naskače? Sigurno je bilo gore od ovoga što je sinoć pušteno. Sramota me je svega što se desilo - istakao je Dragojević.

- Nju niko nije terao da me izbaci iz kreveta kao kera, a ja sam bio osuđen kad sam stavljao majicu i četiri limuna. Sama je svesno sve radila, smatram da je svesno sve radila i da je bila svesna. Ja njoj ne verujem ni jednu reč, čak sam počeo i da sumnjam u prethodnih pet godina. Nije se ohladila od se*sa a dolazi da priča sa mnom. Meni emocije variraju non stop, u smislu da sam šokiran svim. Nema šta tu da se priča - rekao je Dejan, pa je nastavio:

- Kad sednem ispred nje a ona krene da se smeje, ne mogu da odreagujem... Nije mi žao, mislim kako bih ti rekao. Bude mi krivo kao čoveku, u odnosu na to šta sam joj želeo. Ne prođe mi kroz glavu ni jednog momenta da joj oprostim, kad sam video se*s, tu je počelo sve da mi se pali lampica.

foto: Printscreen

- Ti poznaješ njenog oca, šta misliš kako on gleda na to? - glasilo je naredno pitanje.

- Ja kada sam ja njega spominjao, spomenuo sam ga par puta... Počela je da mi mafija, da kao brišem neke slike, pa se i advokat umešao. Sramota me je da ustanem da komentarišem - rekao je Dejan.

- Da ti Drvo da poziv sa majkom, da li bi ga prihvatio? - pitao je Karić.

- Prihvatio bih, ali bi me slomilo i poremetilo još više - rekao je Dejan.

Kurir.rs/K.Đ.

