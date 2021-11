MOŽDA JE DALILA TRUDNA, KO ZNA: Ermina do detalja opisala šta će se dalje dešavati! Janjuš će smuvati NJU, a Maja će da ODLEPI!

Ulazak Maje Marinković definitivno je promenio ceo tok rijalitija. Pre samo nekoliko dana, kao plamen, odjeknula je vest da su se Maja i Filip Car pomirili.

Oni su već par dana na meti osuda zadrugara, a njih nije štedela ni intrigantna bivša zadrugarka, poznata po tome da, bez dlake na jeziku, komentariše sve aktuelne situacije u Zadruzi, Ermina Pašović.

foto: Printscreen/Zadruga

Ermina je za Pink prokomentarisala pomirenje Filipa Cara i Maje Marinković.

foto: Printscreen

- Sve mi je prebrzo i pokvareno... Po mom mišljenju bi trebao Janjuš da se smuva sa Čaprićkom, onda će to izazvati ljubomoru i sujetu kod Maje, pa će se ona raz***ati sa Carem. Car će se pomiriti sa Dalilom, pa će na kraju Maja ganjati Janjuša, koji će ostaviti Čaprićku i na kraju biti sa Majom. Možda nam je i Dalila trudna, ko zna... Definitivno ne postoji ljubav između Cara i Maje, njih drži samo ludački se*s. Janjuš plaća sada ceh zbog trudnoće. Prvi sukob i prepucavanje sa Majom, Car je rekao da može da ima Maju odmah u startu, na šta je ona rekla da to ne želi... Na kraju rijalitija će se sve to razj***ti i biće Dalila ponovo sa Dejanom - rekla je Ermina.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/Pink.rs