ŠOK OBRT U ZADRUZI: POMIRENJE DALILE I DEJANA NA POMOLU? Zadrugari posle OVOG Dragojevićevog izlaganja tvrde da će biti zajedno

Zadrugari su imali prilike da pogledaju emotivni slom Dejana Dragojevića i njegov razgovor sa Markom Đedovićem u kome mu se Dejan poverava o svojim osećanjima, a Dragojević je komentarisao snimak:

- Ja ne mogu sebe da objasnim, a razumem ove komentare za sebe. Ja sam u šoku, svi su u šoku. Živim ovde sa njom i prosto ne mogu da budem hladan prema njoj, ne mogu, takav sam kakav sam. Prebacim, pa se vratim. Kad slušam izalganja budem svestan svega što sam doživeo, a kad vidim nju sa strane, ne razuman sam sam sebi. Kad je htela razgovor, to me je povredilo, jer da li da se ovo nije desilo, da li bi došla da razgovaraš? Njena blizina mi je teška, kad mi je blizu pogubim se skroz. Ne treba mi njeno objašnjenje, a zanima me i ne intresuje me. Ne, izvini mi na znači ništa i ne može da promeni ono što se desilo. Ja sam ovde dva meseca i toliko je trajalo njeno maltretiranje mene. Milijardu je to stvari bilo, da bi bilo samo izvini. Ja sam stalno govorio da je meni draže da su oni zajedno, jer kad nisu, plašim se da neće pokušati da mi se probliži u inat njemu. Pa plašim se zbog toga što nisam čist, neću ponovo da budem sa kapuljačom ovde. Ona se popi**la na sve uspomene. Uradila je šta je uradila, nek se nosi sa time - rekao je Dejan.

- Sve te neke velike stvari, tipa da zatražiš razvod i tako dalje, a onda opet vidimo u pušionici da se slomiš, koji si ti pravi ustvari? - pitala je Ivana.

- Pa nisam ja u Amidžiju pričao nešto što nisam ovde rekao, a Zadrugoviziju sam iskorisito kao priliku da kažemn šta mi je na srcu. Šta mi uopšte treba da se svađam sada, treba da se fokusiram na sebe. Naleti mi tako, u jednom trenutku sam osetio da sam bio grub. Imao sam pravo tamo, ona mene podbode tamo, ja joj dodam alkohol - rekao je Dejan.

Marko Đedović je sledeći dobio reč kako bi prokomentarisao:

- Do malo pre bih mu možda i verovao, sada više ne. Kladili smo se da će se pomiriti sa Dalilom, i kad smo mu to rekli, on je ustao i rekao du**jte ga. Samo da sam ja retardiran da me Dejan vrti, a evo Dalila je proradila, isti su. Iskreno Ivana, svi imaju momenat medija ovde, svi se foliraju i samo gledaju kako da njihovom du**tu bude lakše. Promenio sam zato što je, evo na primer noćas, sedeo je sa Sandrom i pričali su o toj situaciji gde mu je Dalila prišla, a on je jelte plakao. Razumem, on je pič**ca. Po mom mišljenju je to da dođem i da joj kažem marš dr**o idi tamo nek te pu*e. Ja ga pitam šta ćeš da radiš, on meni kaže ne znam. Se*e mi se od moje empatije, ja nikada nisam bio ovoliko empatičan, ali ovi su gori od onih koje sam voleo, jer ne znaju da cene - rekao je Đedović.

