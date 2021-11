DEJAN LOMIO SVE PRED SOBOM, PREVRTAO KREVETE U SPAVAĆOJ SOBI: Dragojević napravio neviđeni haos, a onda napustio BELU KUĆU! VIDEO

U toku emisije ''Gledanje snimaka'' Dejan Dragojević je ušao u sukob sa Markom Đedovićem. Tom prilikom, nije uspeo da se iskontroliše, pa se zaleteo ka spavaćoj sobi.

On je tom prilikom šutnuo vrata, obarao krevete i lomio sve, pa je izleteo iz Bele kuće.

Inače, zadrugari su imali prilike da pogledaju emotivni slom Dejana Dragojevića i njegov razgovor sa Markom Đedovićem u kome mu se Dejan poverava o svojim osećanjima, a Dragojević je komentarisao snimak:

- Ja ne mogu sebe da objasnim, a razumem ove komentare za sebe. Ja sam u šoku, svi su u šoku. Živim ovde sa njom i prosto ne mogu da budem hladan prema njoj, ne mogu, takav sam kakav sam. Prebacim, pa se vratim. Kad slušam izalganja budem svestan svega što sam doživeo, a kad vidim nju sa strane, ne razuman sam sam sebi. Kad je htela razgovor, to me je povredilo, jer da li da se ovo nije desilo, da li bi došla da razgovaraš? Njena blizina mi je teška, kad mi je blizu pogubim se skroz. Ne treba mi njeno objašnjenje, a zanima me i ne intresuje me. Ne, izvini mi na znači ništa i ne može da promeni ono što se desilo. Ja sam ovde dva meseca i toliko je trajalo njeno maltretiranje mene. Milijardu je to stvari bilo, da bi bilo samo izvini. Ja sam stalno govorio da je meni draže da su oni zajedno, jer kad nisu, plašim se da neće pokušati da mi se probliži u inat njemu. Pa plašim se zbog toga što nisam čist, neću ponovo da budem sa kapuljačom ovde. Ona se popi**la na sve uspomene. Uradila je šta je uradila, nek se nosi sa time - rekao je Dejan.

Kurir.rs/M.M.

