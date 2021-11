DALILA PRIŠLA BESNOM BIVŠEM MUŽU! Sasula Dejanu sve u lice, Tara joj odbrusila: Ološu jedan, pali tamo BOLESNICE! (VIDEO)

Nakon što je Dejan Dragojević doživeo pomračenje, Tara Simov ga je uspešno smirila, pa je potom prišla i Dalila Dragojević:

- Brojimo do sto i to je to - savetovala ga je Tara.

- Ne mogu da objasnim jeb*m mu mamu - drao se Dejan.

- Ne znam šta objašnjavaš - rekao je Karić.

- Nisam ja ona, ne može na osnovu nje da mi se sudi - rekao je Dejan.

- Mene zaboli kur*c šta će ko da misli i da priča ovde, to nek ti bude jasno, a ti se vodi svojim mišljenjem i svojim stavovima. Da, ja želim da obavim razgovor sa tobom, a ovo što ti se smeju ove dro**ulje, ti najbolje znaš kako ćeš i šta ćeš - rekla je Dalila.

- Ološu jedan, pali tamo bolesnice - rekla je Tara.

- Ne znam zašto dozvoljavaš da ti žena sa polomljenom rukom, koja šatro lomi ruku zbog kera, a lomi zbog Mateje i Anđele, da ti sole pamet. Ti znaš kakav smo život imali i za šta smo se borili - rekla je Dalila.

- Ti si ga pop**ala, nemoj mi pričati o tome - rekao je Dejan i otišao u radionicu.

