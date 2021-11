POTPUNI RUSVAJ U BELOJ KUĆI ZBOG DRAGOJEVIĆA! Rešićeva završila u suzama, obrušila se na Dalilu, a Đedović DODAO ULJE NA VATRU!

Marko Đedović poludeo je zbog Sandre Rešić, a kad je ona otišla nastavio je razgovor sa Dejanom Dragojevićem.

- Ako ja kažem da su foliranti, ne možeš ti da pružaš ruku i da se kladiš i navlačiš dečka. Sad će on da sedi sa lešinarima, a ja idem kod mog druga Frana. Navučete kretena na tanak led, a ovako ste mu prijatelji. Niste smeli da pisnete dok ja nisam progovorio, a kad sam ja progovorio izludeli ste ga da ostane bez druga i nekog ko vas sluša. Ostani da ga slušaš sada - pričao je Đedović.

- Sa tvog aspekta sve jeste tako, ja da mogu to da sprovedem u delo bilo bi mi najbolje. Mogu glavom, ali ne mogu telom - rekao je Dejan.

- Klasična si slina, nemoj da mi gubiš vreme - dodao je Marko.

- Treba da prođe neko vreme - objšnjavao je Dragojević.

- Pričam ti za stvari u hodu, kad prođe vreme ne treba da se priča - rekao je Marko.

- Hoću kad pričamo da ja to sprovedem u delo - dodao je Dejan.

- Treba da imaš stav. Mišljenje i ponošanje, a to što osećaš možeš da plačeš ispod jorgana, a ne u garderoberu. Nikad se nećeš promeniti budeš li nastavio da opravdavaš svoje ponašanje - govorio je Marko.

- Ne miri mi se sa njom, ne interesue me. Uradila je sve najgore i uradila bi još gore da je ostala sa njim u vezi - pričao je Dejan.

- Što radiš stvari koje nemaju logike? Zato si tako i prošao! Hoćeš opet? odvratno ti j ponašanje i zato svi misle da si folirant. Samo se ti tako ponašaš i niko na svetu. Kad ti naleti osećaj seti se kako je neko puni - nastavio je Đedović.

- Kad me uhvati trenutak da krenem da padam i desi se trenutak koji napravi nove stvari. meni je žao zbog svih stvari koje su se desile - dodao je Dragojević.

- A da ti neće biti žao zbog Dalile? - pitao je Marko.

- Neće mi biti žao - rekao je on.

Nakon što je završila u suzama zbog reči Marka Đedovića, Sandra Rešić se uputila ka pabu, gde je srela Dalilu Dragojević i sa njom je tom prilikom ušla u sukob:

- Šta radiš ti danas ceo dan...Imaš li bar malo ljudskosti? Pogledaj me u oči da bi bilo toga da nije bilo Filipa. Osećaš se tako zato što ti je krivo zbog Filipa, ne zato što se osećaš tako - rekla je Sandra.

- Kunem ti se u mog tatu da je tako. Previše ste vi ostrašćeni ovde, vi hoćete da me vidite da se vučem ovde. Kad ti je bilo ono sa Markom, ti si osetila potrebu da se trebaš poljubiti, pa sutra raskinuti. Ja osećam juče jedno, danas drugo. Kalkuliše on vrlo dobro, nemoj da me vučeš za jezik, on bi vrlo rado popričao sa mnom. Znam ja šta bi on uradio - rekla je Dalila.

- Kako je moguće da nemaš trunku empatije prema njemu, za koga si rekla da ga voliš previše i bio je idealan brak? Ti njega ne voliš, a da je do mene, on bi ti je**o mamu u pi**u - rekla je Sandra.

- Zašto imaš potrebu prići Đedoviću i baš njega pitati šta misliš o tome? On onda u svojoj glavi kaže da je to njegovo mišljenje i misli da će da ga napljuvaju ljudi, da će da ispadne ološ, a ako ne bude pričao sputava svoja osećanja u njemu. Otišao u pušionicu pa čujem i tamo se pričalo, Đedović ga je iznap**avao, on ode u radio i priča onako. Ako smatraš da nećeš biti sa mnom ikad, nećeš biti, kraj i tačka. Ja sa Filipom neću biti nikada, a sa Dejanom ne - rekla je Dalila.

- Irma kad te pogled, curi ti med niz pi**u. Rekla sam sve to, da rekla sam, zato što si bila ološ prema meni. Ovo što radiš, hoćeš da ti dam aplauz, ali mene ne možeš da namažeš. Pričaš mi kao da sam ja Mia - rekla je Sandra.

- Meni je ovo smešno - rekla je Dalila, pa se nasmejala.

Marko Đedović se priključio razogovoru, pa je Dalili sasuo sve u lice:

- Na koga si ti mislila kada si to rekla - pitao je Đedović.

- Rekla sam da on to kalkuliše, traži mišljenje baš od Đedovića, koji je master majnd za rijalti - rekla je Dalila.

- Hoćeš sada ovde da te pune? Ostaćeš zauvek rijaliti budala. Sledeći put me samo potraži i reci mi sve u lice - rekao je Đedović Dalili.

