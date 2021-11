GRUJINA ŽENA O PERIODU KADA JE ZAVRŠILA U BOLNICI! Progovorila i o KAMATAŠIMA, a evo da li i dalje živi u PORODIČNOJ KUĆI

U toku emisije ''Gledanje snimaka'' došlo je do sukoba između Viktorije Viki Mitrović i Nikole Grujića Gruje.

Naime, ona je odlučila da u naletu besa iznese sav prljav veš koji zna o Gruji, što se ticalo toga da je Grujina žena završila u bolnici zbog upadanja takozvanih ''kamataša'' u njihovu kuću, kao i da je Gruja kockar.

Tim povodom se oglasila Grujina žena za Pink.rs koja je bila voljna da prokomentariše izlaganje Viktorije Viki Mitrović i otkrije šta je zapravo istina.

Kada je reč o izjavi da je aktuelni zadrugar Gruja zavisnik od kocke, njegova žena Ljilja, imala je da doda:

- Ukoliko ste pratili njegovo učestovovanje od početka rijalitija mogli ste i sami da vidite da je on to za sebe rekao, ne mora Viki da kaže, on je sam rekao - rekla je Ljilja.

Viktorija je u toku emisije iznela da je Ljilja bila u bolnici, jer su kako Viktorija navodi, dolazili ''kamataši'' na zajedničku kuću Nikole i Ljilje, na šta je Grujina žena imala da kaže:

- Ja jesam bila u bolnici zbog stresa koji jeste vezan za novčani problem koji je bio vezan za njega, ali iskreno da vam kažem, nama na kuću nikada nisu dolazili kamataši na kuću, ali moram da budem i iskrena i da kažem, da se to jeste dešavalo, ali nikada nije dozvolio da neko nas uznemirava ili da dopre do nas. Rešavali smo nekako, na neki način, ali ne da dolaze u kuću ili da me zovu, nikada me nije doveo u takvu situaciju, ali imala sam problem stres tada malo veći, pošto me je potreslo to što mora da se da taj neki veći novac. Ja imam problema sa želudcem i pre njega, poslednjih deset godina, mi živimo osam godina zajendo, poslednjih deset godina imam problema sa želudcem. Tada su mi se upalila creva i žuč. Sve se samo pogoršalo tada zbog trenutne situacije, ali nije on glavni uzrok toga. Tada sam završila u bolnici pošto sam se potresla. Nije samo on, nego se sve prosto nakupilo - rekla je Grujina žena i nastavila:

- Što se tiče dešavanja vezano za Nikolu, mi smo i dalje u Nikolinoj kući gde smo i živeli, tu ćemo i ostati. Ako bude bilo potrebe raspravićemo sve, ako ne bude nećemo. Tako da, što se tiče svega što se izdešavalo, sve je do njega i u njegovoj glavi. Mnogo smo mi prošli za ovih devet godina, pregrmeli i izdržali, da bi došlo do razdvajanja zbog ovakve neke gluposti, jedino ako on u njegovoj glavi ne odluči drugo - zaključila je Grujina žena.

