ŽAO MI JE FILIPA, MAJIN TEMPO NEĆE IZDRŽATI! Janjuš nije štedeo BIVŠEG PRIJATELJA i DEVOJKU, a onda spomenuo i CAREVU MAJKU! VIDEO

Ovonedeljni vođa Marko Janjušević Janjuš je za ovonedeljne potrčke izabrao svoju bivšu devojku Maju Marinković i njegovog nekadašnjeg prijatelja Filipa Cara.

- Pazi da ti opet ne začepim usta kao u stara dobra vremena. Ti samo pričaj - dobacio je Car Dalili.

- Šta imaš ti sa mojim životom, ja tebe ne bi komentarisala da nisi nominovan, mani se ti Dejana - odgovorila mu je Dalila.

- Krenuo sam te pravi na 60, a mogu i na 120, samo reci da uključim pranje - rekao je Car.

- Sledeći zadrugari koji je ustao da nominuje je Marko Janjušević Janjuš:

- Car, krenuću od njega, dosta puta je bio nominovan. Rekao sam kada sam ušao ovde da moj život i rijaliti će se svoditi samo na jednu osobu i njenu mamu. Maja će biti koja zlatna koka kada ja hoću - rekao je Janjuš.

- Ja sam uvek bila džek, ti to znaš - dobacila je Maja.

- Da je to Filip uradio i da je u vezi sa njom to bi drugačije bilo. Da me interesovali bilo bi drugačije, o Filipu ću reči da mi je žao jer on ovaj tempo neće izdržati. Njega očekuje nešto. Slušao sam ovde neke priče, narod vrlo dobro zna. Filipova mama ne podržava ni jednu ni drugu, to je moje mišljenje. Dobio sam jedno pitanje u vezi vas, Filip ne voli nijednu. On ima veliku strast prema ženama, to je tako. Oni će se ovako patološki vezati, sami su ušli u to. Majin i moj odnos može biti samo normalan. Čuo sam da je išla po nekim emisijama napolju, pričala o nekoj lažnoj trudnoći. Maja je opsednuta, to je bolesna ljubav. Maja obožava penis, ona je momcima služila za pravljenje budale, ona je ta koja je sama sebi napravila. Filipa šaljem u izolaciju - završio je Janjuš.

