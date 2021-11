UPROPASTIO MI JE ŽIVOT, ON JE NAJVEĆE ZLO! Dalila iskoristila priliku da se OSVETI Caru za PREVARU, nastao MUK! (VIDEO)

on zanemeo

Dalila Dragojević tokom komentarisanja za najzlonamernije zadrugare, izabrala je bivšeg ljubavnika Filipa Cara.

Ona je tokom svog izlaganja istakla da joj je uporpastio život.

foto: Pritnscreen

- Filip Car je na prvom mestu, zbog svega što je uradio i što radi i dalje. Rođen je da upropasti drugima život, on je taj koji najveće zlo pravi u kući. Na drugom mestu je Sanja Grujić, iskoristila je nešto u svrhu mene, da me povredi. Jako zla osoba, prebacila mi je da su me se odrekli roditelji, da ona ima kuću, da ja nemam gde. Na trećem mestu je Marijana Zonjić, zbog situacije sa Viki i sinoć sa Tarom Simov - rekla je Dalila.

foto: Pritnscreen

- Nema potrebe da navodiš to, to je ružno - prokomentarisala je Marijana kratko.

- Prva osoba neka bude Sandi, druga osoba Irma, a treća neka bude Marijana - govorila je Lorna.

Kurir.rs/I.B.