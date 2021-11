EMINA MUJIĆ SIGURNA: Pozdravljam hejtere i porodicu u Veterniku, džaba slavite razvod, Dalila i Deki će se 100 posto POMIRITI!

Dalilina majka, Emina Mujić rekla je kako bi najradije i sama ušla u "Zadrugu" i obratila se ćerki Dalili i sada već bivšem zetu Dejanu javno.

To je izazvalo lavinu komentara na društvenim mrežama i svi sad jedva čekaju navodni Eminin ulazak u rijaliti, prenosi Blic.

- Najradije bih ušla u "Zadrugu", ovako javno da svi čuju i Dejanu i Dalili rekla ne stvari. Rekla bih, nije mi jasno, zašto je Dejan kao navodno trpeo sve, a znao je i video situaciju, a i mnogu su videli to Dalilino ponašanje prema dotičnom gospodinu iz Crikvenice - rekla je Emina, a fanovi rijalija odmah su na mrežama počeli da nagađaju datum ulaska Daliline majke u rijaliti, iako do sada nije poznato da li je uopšte ona dobila poziv za učestvovanje od produkcije.

foto: Printscreen/Pink

U svojoj ispovesti Emina je rekla kako je ogorčena na bivšeg zeta, ali i da joj je najbitnije da njena ćerka izađe iz rijalitija živa i zdrava.

Inače, u svojoj ispovesti, Emina se osvrnula i na porodicu Dragojević.

- Ako neko poznaje Dragojeviće ja ih poznajem. Od "Parova" do sad, znamo šta je radila ta njegova ista mati, brat, otac. Ja sa ocem pričam. Rekla bih da je bačena magija na Dalilu sa njihove strane, a Dalila je pominjala igračku, pozdravila bih tatu Gorana, on zna šta im je donosio u kuću. Unešena je jakna Ane Korać za Mikija, još na prvoj Zadrugoviziji, ja pratim to. To je magija. Sa Goranom sam se čula, pre 10ak dana. Nije moga da veruje, ne može da čuje Dalilin glas, on je ogročen, toliko je bola nanela Dejanu. Mama će stati uz nju i ne može joj niko ništa.

foto: Marina Lopičić, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

- Sa Biljanom se nisam čula. Bilja je bila sa švalerom kad smo se videli, dovela je čoveka treća kuća od njihove. Dalila ukaljala prezime Dragojević?! Biljana ga je ukaljala. Goran je iz kuće izašao sa dva kofera i vratio se u Futog mami i tati. Ta ista Bilja je uradila gore pored troje dece, dovela je drugog čoveka u Goranov krevet. - rekla je Emina Mujić, pa pozdravila hejtere svoje ćerke.

- Ovim putem pozdravljam sve hejtere Daliline, doći će do pomirenja, pozdravljam porodicu u Veterniku, nek ne slave razvod braka. Da li će se to desiti u Zadruzi ili posle, biće zajedno. Sve će doći na svoje, Dalila i Deki će 1000 posto biti zajedno. Deki će shvatiti. I ja sam mu slala stvari, nije samo iz Veternika, ne znam što mu se ne kaže. Poslala je njemu majka, on mene majkom naziva, ne samo David. Ja njega volim.

foto: Printscreen/Pink

