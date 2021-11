DALILA I DEJAN PRVI SU MI ZABOLI NOŽ U LEĐA, KARMA JE ČUDO: Bivša rijaliti učesnica bez dlake na jeziku o bivšem bračnom paru!

Milica Kemez, bivša rijaliti učesnica dotakla se aktuelnih tema u Beloj kući, pa prokomentarisala ljubavni trougao Dejan Dragojević, Dalila Mujić i Filip Car.

Kemezova je istakla da joj je u početku bilo žao Dejana, ali da su svi odgovorni za svoje izbore, pričala je u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji.

foto: screenshot Pink tv

- On bi trebalo da bude muško i da izdrži sve to do kraja, mada ja lično mislim da će se on i Dalila pomiriti. Znala sam odmah da će se Dalila i Car smuvati, da će je Car šutnuti posle dve nedelje, pa će ona da ispadne jadna, i tako u krug - priča Milica u "Pitam za druga", pa nastavlja:

- Rijaliti je malo specifično mesto, tu ne možeš razmišljaš u nekom trezvenom stanju. Imali smo i ranije ovakve sitacije, gde su se partneri menjali, vraćali se na staro, pa su se ponovo menjali... Da li je brak ili veza od pet godina, meni je papir kao papir, šta ti znači papir? Mogu da razumem emociju ako imaš dete, ali oni nemaju dece, tako da je meni isto da li su oni bili u vezi ili braku. Mislim da Dejan voli Dalilu i da će joj sve oprostiti. Meni u toj priči niko nije normalan, ne mogu da shvatim... Maja voli Janjuša, pati za njim, a u inat je sa Carem, Dalila priča sa Dejanom... Da je Dejan pametan, ne bi s njom progovorio nikad u životu, jer na njegove oči je sve to radila. Do sad smo imali te neke prevare gde jedna strana nije bila pristuna, ali ovo je sad po prvi put direktna i najžešća prevara, najgora.

foto: Printscreen/PINK

Ona se osvrnula i na svoj sukob sa Dejanom i Dalilom, koji datira još od "Zadruge 3".

- Moji prvi sukobi u "Zadruzi 3" su upravo bili sa njih dvoje, oni su mi prvi zabili nož leđa, nakon što sam ispričala svoju priču i kada me je osuđivala zbog veze sa Filipom, ali evo, sad se i njoj desio Filip. Ja nikome ne želim loše, ali karma je čudo, vidimo šta se njima sada dešava - priča bivša zadrugarka, pa dodaje:

- Nikad neću zaboraviti kada je Dejan hteo da baci moju rođendansku tortu zbog neke situacije, tako da se po mom mišljenju on krije iza njene suknje, dok je ona bila tu i stajala uz njega, pljuvao je i te kako sve redom, poniživao... Ume jako nisko da ubode, da uvredi, to je bilo dok je bio njom, e sad, da li ga je ona činila takvim ili ne, videćemo, ima još vremena, pa će biti jasno ko tu glumi, pašće maske, tako da neću još uvek da donosim neki sud. Ali da nisu imali milosti prema meni, nisu.

foto: Printscreen/Red Tv

Kurir.rs/K.Đ.

