MAJKA MALOLETNE MILICE BESNA KAO RIS! Oštro oplela po Mensuru, a onda otkrila kako će stati na PUT Mini Vrbaški!

Prethodne dane u "Zadruzi 5" obeležile su brojne žestoke svađe Milice Veselinović i Mensura Ajdarpašića, ali su se na kraju pomirili.

Mensur je poprilično ljubomoran, a Milica začuđujuće hladna, ali jedno ime im se gotovo svakodnevno provlači kroz svađu - Mina Vrbaški.

Mina vrlo direktno i surovo komentariše ovaj odnos, a to je zapalo za oko i Miličinoj majci - Ani Veselinović, koja se oglasila za portal Pink.rs i otkrila da planira tome stati na put:

- Iskreno, uopšte nisam ispratila te njihove svađe, samo znam da Milica nije navikla na takve odnose, nije to mogla videti ni u porodici. Pravo da vam kažem, malo mi je čudno da se ona uvek pomiri nakon tih svađa, ne znam zbog čega je tako. Ne znam do čega sve može doći u tim svađama, ništa nije isključeno, videli smo kako je izgledala njegova veza sa Minom, do čega je sve tu dolazilo - rekla je ona.

S obzirom da se Mina Vrbaški neretko spominje tokom njihovih najžustrijih rasprava, Miličina majka nam je prokomentarisala i otkrila kakvo mišljenje ima o bivšoj zadrugarki:

- Upravo sam dobila jednu Mininu izjavu. Mina je počela mnogo da se meša, to ću ja da rešim spolja, ja ću tome da stanem na put onako kako ja mislim da treba. Ne sigurno na neki nasilan način, ali onako kako ja smatram da treba! Milica sigurno nema ništa protiv nje, ja to tvrdim, jeste izjavila da želi da dokaže da nisu sve devojke od 17 godina kao Mina Vrbaški, ali je time samo želela da kaže da nemaju sve devojke takvu prošlost, ništa više - rekla je Miličina majka.

- Ana nam je takođe otkrila da ne vidi budućnost veze Milice i Mensura, ali da je čula i pregršt pozitivnih komentara na Mensurov račun. Međutim, vidno izrevoltirana Mininim izjavama, osvrnula se na njeno gostovanje u emisiji "Pitam za druga", kada je Vrbaški pokazala jedan od klipova sedamnaestogodišnje Milice.

- Na tom se snimku ne vidi lice! - rekla je Miličina majka kratko.

