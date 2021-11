NE SMEM DA HRANIM ŽELJKA, IMAM FOBIJE, OSEĆAM KAO DA MI JE BRAT! Šok ispovest Miljane Kulić, otkrila veliku porodičnu tajnu

Miljana Kulić otvorila je dušu u salonu lepote i frizeru otkrila nepoznate detalje iz svog života.

- Slušaj, ja ću tebi da počnem da pričam, znam da ti ne možeš ništa da mi kažeš, ali možeš da mi kažeš da li sam normalna. Ja sam sa Zolom tri godine, kad sam se porodila Željka sam čuvala skroz sama, međutim, kad sam ga dojila, Željko se zagrcnuo, od tada imam neverovatne strahove. Nisam smela da spavam sa njim, dobila sam fobije, bio je crven sav i nisam smela više da ga dojim - ispričala je Miljana u dahu, pa nastavila:

foto: Printscreen

- Dobila sam dete, a imala sam osećaj kao da mi je brat, nestvarno mi je bilo da sam postala majka, a do juče sam ja bila beba. Ja sam maksimalno imala poverenja u mamu, ona je odnela krevetac u sobu kod nje i Siniše. Da se vratim na Zadrugu 2, kada je Zola ušao... Ja sam bila ponižena, omalovažena, ostala sam trudna, on je meni obećavao kule u gradove. Zola je došao u studio i pričao kako mu se ja sviđam, da sam rođena kad i njegova majka, da mu se sviđa moj stav, fizički izgled. Smatram da sam tipovana od strane njega i njegovog menadžera. Dopao se i on meni, bio je skroman, povučen, videla sam dobrotu u njegovim očima. Međutim, on je sve folirao, moja majka ga je pročitala za mesec dana... Moja majka i on su se posvađali, moja majka nije bila za tu vezu - pričala je Kulićeva.

Kurir.rs/I.B.

