UROTILI SE PROTIV DRAGOJEVIĆA Đedović poručio Dejanu da je LOŠ ČOVEK, Sandra Rešić razočarana pred svima OBJAVILA RAT DALILI MUJIĆ

Maro Đedović se suočio sa Dejanom Dragojevićem i poručio mu je da je loš čovek, dok se Sandra Rešić razočarala u Dragojevića i odlučila da objavi rat Dalili.

- Dejane, da li si svestan da si svojim naglim potezima okrenuo leđa ljudima? Da li smatraš da je pogrešno što si dao Dalili za pravo da ti se uopšte izvini? Da li je to fer prema ljudima koji su bili uz tebe? - pitao je pevač.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja nijednog trenutka nisam rekao da mi se ugasilo nešto prema Dalili, niti da su osećanja čista. Nema šta da bude tu fer ili nefer. Ja sam njima zahvalan, ali ja svoje stanje ne mogu da usmerim prema njima. Sad se obraća pažnja previše na to jer Dalila nije sa FIlipom. Počinju da mi vagaju da li sam tužan, da li sam raspoložen, sve se pripisuje tom odnosu. Onako kako se osećam, tako furam. Danas je nedelja, tad je moj odnos pukao. Nedeljom upadnem u trans. Imam pravo na to. Tako se osećam. Vidim da nije logično moje ponašanje, ali tako je. Šalta mi se. Nisam robot, čovek sam, ne mogu da nemam osećanje prema njoj. Opet postoji ta neka iskra. To je to - istakao je Dejan.

- Niko se ne udaljava od njega zbog tih stvari, nego jer je loš čovek. Ima pravo da se pomiri sa Dalilom, to je to. To je zbog toga što si tražio Mići da štiti Dalilu od nas. To je razlog. Onima koje zove drugarima, koji su bili uz jadnog malog Dekija, on sluša kako će Dalila da se us*re Rešićki u život, sluša naše koškanje, pa se setio da bude divan Deki. Otišao je kod tebe da te zamoli da budeš uz Dalilu, da je štitiš od drugara koji su uz njega - ustao je Đedović.

- Ja sam se probudio i rekao Mići da bude uz Dalilu, da vidim da nije dobro, da neće izdržati i da se svađa sa svima. Sa svima je ulazila u konflikt. Rekao sam da bude uz nju - dodao je Dragojević.

foto: Printscreen/Zadruga

- Tako je rekao, ne znam na šta se odnosi. NIkoga nije imenovao - dobacio je Lepi Mića.

- Da Mića bude uz Dalilu kad je bude napadala njegova drugarica Rešićka, eventualno ja. Jao... Dejan je gori čovek nego što je Dalila. Potvrđuje sve što je Dalila rekla - istakao je Đedović.

- Ja sam rekla da mene niko ne može da ubedi da je prestao da gaji osećanja prema meni i da ne želi razgovor. Ali su mu upaljene kalkulacije - rekla je Dalila.

- Ne može da gleda očima Sandru i mene, a ovamo se folira. G*vno bi pojeo da bude sa Dalilom. P*čkica klasična - poručio je Marko.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam osetila da bi me zagrlio, poljubio. Samim tim što je rekao Mići to danas, to se potvrdilo. Ali su proradile kalkulacije, kad bi to uradio, izgubio bi sve što je stekao, podršku - dodala je Dragojevićka.

- Izbila je iznenadna svađa Saleta Luksa i Dalile, a zatim su se vratili na temu.

- Ja sam se razočarala na maksimum u Dejana, naročito što sam se trudila dva meseca. Dejana najviše povređuje kad neko vređa Dalilu i kad je tužna, a ja se trudim da joj nikakve epitet ne dodeljujem. Međutim, sinoć je Dalila meni zapretila, mada morate da znate jednu stvar, ja se ni Boga ne plašim. Boli me k*rac ko će da mi preti uništavanjem života. Od danas ćemo se maksimalno svađati Dalila Dragojević Mujić, maksimalno. Jer si ti jedno ljudsko zlo! - poručila je Sandra.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ko mi kaže, ko mi kaže - dobacila je Dalila.

- Irma je skočila da brani Dalilu.

- A ti droljetino, da mi pop*šiš k*rac na maksimum, vređala si Dalilu na maks, a sad ti je vajna drugarica - dodala je Sandra.

Kurir.rs/M.M.

