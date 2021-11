MAJA MARINKOVIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU! Progovorila o odnosu sa Carem i o potencijalnoj trudnoći: PRIZNALA DA LI JE U DRUGOM STANJU!

Maja Marinković je bez dlake na jeziku progovorila o odnosu sa Filipom Carem, a onda i o vreloj akciji sa Milanom Jankovićem Čorbom.

- Ja sam sama započela tu temu nerazmišljajući, ali to nije smetnja moje i Careve veze. Ja sam bila slobodna, radila sam to, on je bio sa druge dve devojke. Car nema šta da mi zamera. Rekao je da bi mu gore bilo da je neko drugi u pitanju. Ja sam to uradila jer sam ja to želela. Vratila sam se u taj odnos kad sam bila slobodna, nikoga nisam htela da povredim. Car nema potrebu, niti pravo da mi zameri te stvari. Ja o Čorbi nikada neću reći nešto loše. I meni su smetali odnosi sa Sandrom i Dalilom, ali eto, prošli smo preko tih stvari. Samo je glupo što mu nisam rekla, ali bilo mi je glupo. Nisam trudna, dobila sam ciklus. Nema potrebe za razmišljanjem kada je to u pitanju - rekla je Maja.

foto: Printscreen/Zadruga

- Šta te kopka, šta vidiš, šta primećuješ? - pitao je Darko.

- Ja Filipa volim, opuštena sam u odnosu sa njim jer smo prvo bili prijatelji. Mogu sve da mu kažem i drago mi je što odmah rešavamo probleme. Sve što mi zasmeta odmah kažem. Ja razumem da je imao odnos sa velikom težinom pre mog ulaska. Meni to smeta, ali ne smeta mi da sad pravim scene. Ljudi upoređuju to sa odnosom sa Janjušem. Ne želim da pravim haos. Zasmetalo mi je što je potencirao neke stvari vezane za odnos sa Dalilom, mada je to neka griža savesti. Ja nemam neku preteranu empatiju prema Dalili, Nije mi je žao. U celoj priči mi je žao samo Dejana. Ja ne mogu ta patetisanja. Malopre mi je Miljana rekla da ju je gledao, Luks mi je potvrdio da nije. Oni sad potenciraju sve, ljudima smeta naš odnos. Ja najviše verujem svojim očima i osećaju. On se u nekim stvarima pogubio. Ima neku žal što je to uradio na neki način. Ne bih rekla da me pravi budalom, nego neke druge. Ostavio je sve zbog mene - pričala je Marinkovićeva.

Darko je upitao Maju da li joj je krivo što se poverila Tari Simov za Čorbu, a Maja je rekla da nikoga nije povredila time što je uradila to sa bivšim dečkom.

- Sećam se devojke, neka totalna bež mi je. A Dalila je mračna, navukla je crninu na sebe za sva vremena. Ja sam je postavila na mesto kad sam došla, rekla sam joj da joj je mesto na dnu. Ona mi se lažno izvinila. U mom slučaju reaguje totalno drugačije, jer i od luđe, ima luđa, kako kaže Nataša Bekvalac. Totalno je drugačija situacija. Ljudi se na neki način i plaše kada sam ja u pitanju. Ja nisam ovde da nekome uteram strah u kosti. Prva ne diram, kad me neko dira, vraćam istom merom ili mnogo jače - istakla je Marinkovićeva.

foto: Printscreen/Zadruga

- Kako komentarišeš to što je Car izrazio želju da priča sa Dalilom? - pitao je Darko.

Ja sam po prirodi jako ljubomorna. On me je to pitao prvo. Kad malo bolje razmislim, to je trebalo da se desi i ranije i da joj kaže kako stoje stvari. Rekla sam mu: "Šta ti imaš sad da prićaš?". Pa sam mu rekla da ide i da kaže, ali ona je odbila razgovor, to je ok. Posle svega što se izdešavalo, svaka reč je suvišna. Ja sam vrlo obazriva. On samo treba da bude iskren prema meni, jer ja nisam zaslužila da me on povredi. Već je to uradio, dala sam mu drugu šansu. Bilo bi tu svega ako to doživim. Ja znam da on mene voli, znam da je to tako. Želim mu sve najbolje, kao i sebi. Ali ne bih volela da me povredi, ne bi bilo ljudski posle svega da i prema meni ispadne loš. Ali kako dođe to toga, to bih sve radila u datom trenutku. Odlučiću se za to da mu verujem, jer se trudi da mi ne radi neke stvari. Ja Filipa stvarno volim, imamo razgovore, radimo stvari koje rade parovi - rekla je Maja.

- Drugi zadrugari komentarišu kako pretiš Filipu, da će mu se ponoviti Beč, većina njih je ubeđena da je on sa tobom iz straha da ne poludiš, da budeš mirna i normalna, da mu se ne oteža dodatno boravak u Zadruzi - dodao je Tanasijević.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne bih se složila sa tim, meni je on dokazao delima (da me voli). Ali zna moj karakter, da sa mnom nema zezanja. Ja ne bih reagovala kao Čaprićka i Dalila. Zna se kako kod mene stvari stoje. I posle svega, ja sam poslednja osoba koja zaslužuje da je povredi - rekla je Maja.

A koje boje je Čaprićka? Teodora ti je bež, Dalila mračna - pitao je Darko.

- Ružičasta, kao malina. Vidi, ja imam jaku intiuiciju. Za sve stvari sam bila u pravu. Više ne ide po meni, nego po drugima ako me povrede. Ja ne živim za to šta će drugi reći, moj život, moja stvar, opet kažem, poslednja sam osoba kojoj on treba da uradi nešto loše. Mi smo pre svega prijatelji, što svi partneri treba da budu. Mnogo je bolje tako kad se krene, nego na blef - istakla je Marinkovićeva.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

01:43 NABOLA GA PESNICOM U GLAVU! Maja Marinković KONAČNO OTKRILA povod tuče sa Filipom Carem