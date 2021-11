MNOGO JE OBEĆAVAO, A NIŠTA NIJE ISPUNIO! Dalila ogolila dušu o odnosu sa Carem: On je LOŠ ČOVEK, plaši me izlazak iz rijalitija!

Dalila Dragojević je u Rajskom vrtu razgovarala sa Drvetom mudrosti o odnosu sa Filipom Carem i njenim osećanjima:

foto: Printscreen/Zadruga

- Nema ništa novo kod mene, sve sam rekla sinoć kod Darka. Ovde je sve šizofreno, ne može da se pohvata ko je sa kim. Ja lično uhvatim sebe da razmišljam o nekim stvarima, donosim neke čudne odluke. Ne znam šta reći. To mi je Matora, koja me podiže, govori mi da mislim pozitivno, a onda naiđe period kada sam neraspoložena. Sinoć sam videla Cara kako je gađao flašu i pogodila mene, on mi se kao izvinajvao, a nama stigao poklon od zajedničke podrške, Cedevita 2610 i ja im se zahvaljujem ali ih molim da to ne šalju više, jer mi nismo zajedno. On je to meni posao preko Matore, a ja neću da ga komentarišem, i njega će stići sve kad tada - rekla je Dalila.

- Moje emocije i osećanja, pa ne mogu o tome. On je mnogo loš čovek, ja ne mogu da ugasim svoje emocije preko noći, ali se trudim da budem pozitivna, osećam se čudno i ludo. MAteja mi rekao da ću sve pare dati na lečenje. On mene vređa a juri Maju. Čudno mi je da živim u kući sa osobom koju sam ja povredila, i koja je mene povredila, a njima sam ja kriva za sve. Biće mi teško kada ostanem sama u stanu posle svega, plaši me taj izlazak - govorila je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Mnogo mi je bilo lepo kada smo se muvali, gledali preko stola, išli zajedno na cigare, kada me je nazvao zlatni retriver, naš poljubac ljubljenje... Mnogo je on meni obećavao, a ništa nije ispunio - rekla je Dalila.

- Pogodilo me je kada me je vređao, ponižavao, prvo kako sam neverna, a pre mi govorio da sam hrabra jer sam ostavila Dejana zbog njega. Povredilo me je jer nema grižu savesti, rekao mi je da sam loš čovek, i da je znao da nećemo uspeti. Pa kada mu je Karić rekao da je to uradio zbog gledalaca jer smo on i ja omraženi, a mislio je da je sa Majom sladak - pa nastavila:

- Kod Cara i Maje nema ljubavi, ona i dalje voli Janjuša, tu nema budućnosti... Filip ne voli nikoga, a on je hteo samo da dokaže da je može imati pre svih - rekla je Dalila.

Kurir.rs/M.M.

