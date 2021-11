DALILIN BIVŠI ZA KURIR: Ona je bila samo za AFTER, a Dejan je KUJICA! Peleš otkrio da će TUŽITI CARA i da li se vraća u ZADRUGU!

Nakon što je objavio prepiske iz prošlosti sa "bivšom šemom" Dalilom Dragojević i zapertio joj snimcima na kojima pijana pokušava da ga jaše, za Kurir se oglasio Ademir Peleš i progovorio o svom odnosu sa njom, ali i o Dejanu Dragojeviću i Filipu Caru.

foto: Damir Dervišagić

Dok si bio u Zadruzi Dalila je pokušala da demantuje da ste bili u bilo kakvom odnosu, jedva je priznala da se znate. Da li misliš da ju je to što je bila u braku sprečavalo da otkrije istinu?

- Dalila je pokušala to da demantuje kad je bila svađa mene, nje i Dejana i rekla da me jedva poznaje. Nakon što sam ja izašao, kada su se ona i Dejan svađali, Dejan joj je sam rekao da kad je čula da ja ulazim da je plakala i tresla se, da je skupljala te informacije o meni. Sprečavalo je, naravno. Ne bi niko od nas da mu je bivša šema tu, a on u braku i tu mu bračni partner izneo te detalje, kaže Peleš.

Kako komentarišeš što te Dejan optužio da si bio nasilan prema njoj, i kako gledaš na to što je on posle svega podržava?

- On je nju podržavao i tad, podržava je i sad nakon svega. On je kujica obična, nečovek, došao je spreman da pljuje sve i da igra sve, ali vratilo mu se sve i obilo o glavu, obija mu se i dalje. On ne može znati da li sam ja bio nasilan prema nekome ili nisam, to kad se dešavalo između mene i nje, on nju nije ni poznavao. Ja sam imao s njom probleme i pre. Dok je bila mlađa, dolazila je u lokale u kojima sam ja radio i pravila incidente i smicalice, porukama me zavađala sa drugim osobama i pretila mi je. Kada se saznalo, njena majka se meni javila, pa se izvinjavala. Non stop se nešto dešavalo, posle nekog vremena, kad je sve prošlo, imali smo normalnu komunikaciju, dopisivanje i posle toga se nikad nismo čuli, nikad joj se nisam javio.

- Kako gledam na to što je podržava? Ne daj Bože nikom. Svakom se može desiti da bude zaluđen ljubavlju. Ja to ne bih izdržao, izašao bih davnih dana da se meni to dešava. Svako bi normalan to uradio. Ubeđen sam de će se njih dvoje pomiriti kroz neko vreme. On zna nju u jednom svetlu, ne zna je kakva je bila pre, pre bilo kog rijalitija. Čitava Tuzla zna, ne samo ja, zna pola Tuzle koje je bilo s njom da je ona je bila devojka za after, s njom se niko nije eksponirao, ona je bila devojka koja se zvala da se sedi s njom u stanu kad se sve završi.

foto: Damir Dervišagić

Da li si se oporavio od povrede koju si zadobio usled udarca Filipa Cara? Hoćeš li ga tužiti?

- Oporavio sam se od povrede. Sad sam super. Tužiću ga naravno, papiri se već spremaju, to ga neće izbeći. A i obračunaćemo se kad izađe, on je momak s ulice, ja sam momak s ulice. Ja to moram rešiti na malo drugačiji način.

Da li ćeš se vratiti u Zadrugu?

- U Zadrugu za sad ne želim da se vraćam, posebno sad što se izdešavalo. Da ja budem tu sa osobom istom koja mi je to uradila i da se s njim samo verbalno svađam, od toga nema ništa, ispao bi haos. Bilo bi svašta. Bolje je za mene da se ne vraćam. Nisam tamo, ali nonstop se dešavju neke stvari, nonstop me provlače, pritisak od javnosti i naroda - zaključio je Peleš za Kurir.

foto: Printscreen, Damir Dervišagić

Kurir.rs/S.M.

