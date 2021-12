DALILA JE MOJA NAJOZBILJNIJA EMOCIJA! Car o odnosu sa Dragojevićkom, Maja će IZGORETI kad vidi ovo, a evo šta kaže o njihovoj vezi

Filip Car otvorio je dušu Drvetu mudrosti o pomirenju sa Majom Marinković, ali o raskidu sa Dalilom Mujić.

- Šta ima novo kod tebe? - pitalo je Drvo.

- Nema ništa posebno, znaš sve već i sam. Ušao sam u vezu sa Majom pre sedam dana, ali sada je već to staro. Imamo neke nesuglasice, ali biće to sve dobro.

- Kada kažeš svađe i nesuglasice, na šta misliš, koji je to kamen spoticanja između tebe i nje? - nastavilo je Drvo.

foto: Printscreen

- Malo smo ljubomorni, malo prebacujemo neke gluposti. Više ona meni, pa onda ja njoj i onda dođe do svađe, ali se brzo pomirimo. Mislim da ćemo iz dana u dan biti sve bolji, i da ćemo steći poverenje. Ne bismo mi bili zajedno da je ona želela nešto drugo, verovatno ćemo uskoro shvatiti da nema potrebe da se svađamo - odgovorio je Car.

- Često govoriš da si tužan i nesrećan, moram priznati da tako često i izgleda? - nastavilo je Drvo mudrosti.

- Meni je taj treći mesec teret. Smetaju mi ljudi, guši me sve. Svašta se i izdogađalo, pa je mnogo toga ostavilo posledice. Možda nekad i preterano reagujem, pa se sada oseća danak tome. Bilo je svega, tako da još nisam sam pri sebi. Nisam se totalno otkačio od nekih stvari. Priča se o svemu vezanom za Dalilu i nisam skroz izašao iz te priče, još je sveže. Nisam još sto posto lagan, ne što se tiče emocija, nego povezivanja i prebacivanja. To sve prema Dejanu mi i dalje deluje čudno. Inače nemam grižu savesti, ali ne znam zašto sam uopšte imao posla sa njima, žao mi je što su doživeli od mene to što jesu. Nisam trebao to sebi da dozvolim, nije to moja priča. To me tišti, zašto sam napravio gomilu sr*nja. U početku sam bio sjajan, bez žena bez alkohola, potpuno ispravan, čak me je i sestra pohvalila. Samo se nadam da će ovo sa Majom biti kako ja želim, a ovo će me proći.

foto: Printscreen

- Da li si srećan sa Majom? - pitalo je Drvo.

- Vidim tek sada da ja nju stvarno volim. Svestan sam da je sve ostalo pored nje samo strast, a da nju volim u svim izdanjima. Ne bih ja mnogo toga trpeo da ja nju ne volim. Da nije ljubav drugačije bih reagovao. Ona je mene kupila za sva vremena sa nekim stvarima... Inače sam nepoverljiv, samo još da prebacim da shvatim da ona vidi samo mene i biće to - to.

- Mnogi komentarišu da ona i dalje gleda u Janjuša? - izjavilo je Drvo.

foto: Printscreen

- Svi imaju neke teorije, ja da gledam Dalilu, a ona u Janjuša. Mislim da to nije istina. Gledao sam i ja sa strane i slušao njegova izlaganja, svestan sam čemu sve to vodi. Mislim da to nije tako, ne bih voleo da se dogodi suprotno. Ja sam iskreno priznao da nekada pogledam u Dalilu, čisto da vidim rekaciju, da znam da se odbranim kada zatreba, ali ne neki ljubavni pogledi. Pitam ja i druge zadrugare za mišljenje, jer postoji to neko nepoverenje. Inače sam sam po sebi takav, takav sam ceo život. Ona je imala možda prolaz kod Janjuša ali je izabrala mene, ja sam pa ostavio Dalilu svojom voljom, eto slučajno smo se spojili. Mogu ja pogledati, ali sigurno je neću za*ebati. Ako ona mene za*ebe, onda će biti jedan jedan jer sam ja nju već povredio.

foto: Printscreen

- Slične stvari si govorio i Dalili, pa me zanima u čemu je razlika?

- Možda ja imam neki svoj šablon kada me ponese situacija. Kada zavolim, možda iste stvari naviru i dolaze. Različit je odnos, Maja i ja smo mnogo opušteniji odnos imali napolju, a sada je zategnutiji jer smo tu gde smo. Možda je moja greška što rečima pokušavam da dokažem sebi ili toj nekoj osobi koliko je u tom momentu volim. Greška je jer se treba vezivati za dela a ne za reči. S*em nešto, a posle se sve preokrene. Ne znam, Maju volim i sve što kažem ja to u tom trenutku osećam. Volim je prvenstveno kao čoveka, lepo mi je sa njom, bolje nego sa bilo kim. A Dalila... imaće uvek neko posebno mesto u mom srcu čak i kada izađemo. Mislim da je ona billa najozbiljnija emocija u Zadruzi, jer sa Majom su se te emocije desile napolju.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

11:47 DALILIN BIVŠI OBJAVIO CEO RAZGOVOR SA NJENOM MAJKOM: Sve isplivalo na videlo