ISPLJUVALE DALILU ZA SVE PARE! Rešićka i Maja Marinković udruženim snagama krenule na Mujićevu: Samoživa je i zla MANIPULATORKA!

Maja Marinković i Sandra Rešić govorile su o Filipu Caru, Dejanu i Dalili Dragojević.

- Ne volim kada je monotono, ali kod mene ne može da se reši razgovorom. Ja sam takva u vezama - rekla je Maja, pa komentarisala svoju vezu sa Carem.

- Ja imam pojačanu ljubomoru,ali što se tiče Cara ja sam se prepustila. Niko me ne interesuje van mog odnosa, meni je jasno da ljudi pričaju, ali sam ja primetila neke stvari, i neke teme moraju da se razreše - govorila je Maja.

- Ja sam bila slobodna kada sam uradila neke stvari koje sam htela. Nisam nikoga povedila jer nisam bila u vezi, a on je mene povredio, gledala sam kako me je prevario - rekla je Maja onome što se desilo dok je bila van rijalitija.

Dalila ili Dejan? - pitanje za Sandru.

Dejan uvek, to je svima jasno. Ne znam ja da li on obnavlja vezu, ali ja nikada nisam napadala Dalilu, i stojim iza svojih reči. Ja joj zameram šta je sve posle radila, ja sam to osudila. Neka si se ti razvela, ali ne možeš da ga vređaš niti da ga ponizavaš. Zbog toga sam promenila mišljenje o njoj. Meni su oboje bili blsiki, a mene i Dejana je spojio naš zadatak kada smo bili vezani lisicama. Nosili smo njegovo breme zajedno. Morala sam da mu pomognem. Ja to nisam radila zato što sam želela, nego sam osećala potrebu da budem tu i to je to. Maksimalno se trudim da to ne budu saveti, nego da iznivelišem - rekla je Sandra.

- Kako bi opisala Dejana i Dalilu u tri reči - pitao ih je Bane.

- Dalila je zla, manipulator i iskrena jer ne bi uradila sve što je uradila. A Dejan je u stanju katastrofe, zna da bude i loš i dobar - dala je svoj sud Rešićeva.

- Ja ću ukratko, Dejan je inteligentan, emotivan i dobar čovek. A Dalila je samoživa i bezobzirna - rekla je Maja.

